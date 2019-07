Überraschung misslingt: Fremdschäm-Moment im ZDF-“Fernsehgarten“

Zum 50. Geburtstag überraschte Moderatorin Andrea Kiewel einen Mann mit einer Live-Schalte zu seiner Geburtstagsparty. Der war „geschockt“ und hatte sich ausdrücklich vorher keine Überraschung im Fernsehen gewünscht.

Mainz. Auf diese Überraschung hätte das Geburtstagskind wohl gerne verzichtet… Zum 50. Jahrestag der ersten Mondlandung hat der ZDF-Fernsehgarten am Sonntag ein Astronauten-Spezial gesendet.

Kurz vor Schluss sollte es noch zu einem besonderen Moment für ein Geburtstagskind kommen. Eine Frau hatte sich beim ZDF-Fernsehgarten gemeldet, weil ihr Ehemann Markus genau an diesem Sonntag ebenfalls 50 Jahre alt wurde– wie die Mondlandung. Also schickte die Produktionsfirma einen Kameramann zu der Gartenparty des Geburtstagskindes – und überraschte einen Mann, der eigentlich so gar nicht überrascht werden wollte.

Als das Geburtstagskind ausgerufen wird, meldet sich eben jener Markus nur zögerlich. Vielleicht ahnte er schon, wie unangenehm es für ihn werden würde: Andrea Kiewel moderiert ihn nämlich an mit den Worten „Und genau an dem Datum wurde der süße kleine niedliche fette Markus geboren“. Charmant geht anders. Im Netz sorgte die Situationen für zahlreiche Reaktionen.

Kiewel animierte das Publikum in Mainz anschließend zum gemeinsamen „Happy Birthday“-Singen. Das Geburtstagkind wusste nicht recht, wie es antworten sollte, sagte nur: „Ich bin ganz geschockt und überwältigt.“ Als Kiewel zugab, dass die Frau des Überraschten mit ihr unter einer Decke gesteckt hatte, sagte er: „Ich hatte gesagt: bitte kein Fernsehen, keine Zeitung, kein Rundfunk. Hat trotzdem nicht geklappt.“

Als Geburtstagsgeschenk gab es dann noch eine Einladung in eine der nächsten Folgen des ZDF-Fernsehgartens. Kiewel versprach: „Sie bekommen auch den besten Tisch – auf der Bühne.“

