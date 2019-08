Die Stars stoßen an ihrem ersten gemeinsamen Abend an. Quelle: RTL/TV NOW

Das Sommerhaus der Stars: Dieses Paar wird nach einem Streit rausgewählt Am Dienstag muss ein Paar das Sommerhaus der Stars verlassen. Nach einem großen Streit fällt den meisten Bewohnern ihre Nominierung leicht. Köln. Das Sommerhaus der Stars geht in die nächste Runde! Und auch in der neuen Woche müssen die prominenten Paare in der RTL-Sendung jemanden rauswählen. (Achtung, Spoiler!) Doch in der dritten Woche fällt den Promi-Paaren die Wahl sehr leicht. Grund ist ein vorangegangener Streit zwischen den beiden Ballermann-Sängern Michael Wendler und Willi Herren. Den Streit bricht Herren eher überraschend vom Zaun. Als der Wendler ihm auf eine Frage nicht antwortet, fährt Herren aus der Haut: „Hörst du eigentlich, wenn einer mit Dir redet, Du Honk?" Der Wendler versteht – wie wohl auch der Zuschauer – die Welt nicht mehr: „Was ist denn dein Problem jetzt?". Herren bekommt sich daraufhin gar nicht mehr ein, beschimpft ihn als „arroganten Fatzken", „Kackvogel" und „hohl". Die einstige Freundschaft ist auch im Laufe der Sendung nicht mehr zu retten. Selbst dann nicht, als Wendler-Freundin Laura versucht, zwischen den beiden zu vermitteln. Herren zu der 18-Jährigen: „Mit dir diskutiere ich das nicht. Du bist zu jung dafür, du checkst das nicht." Auch der Wendler selbst geht nach all den Beleidigungen noch einmal auf Willi Herren zu, doch dieser lässt dieser in kalt auflaufen. Am Ende kommt es dann für den Wendler und seine Laura ganz dicke: Mit fünf Nominierungen müssen die beiden das Haus verlassen. Von rnd/lob