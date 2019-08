Promi Big Brother oder: Ey, Homie, bist du auch voll der Naturmensch?

Es ist wieder soweit: Zwölf mehr oder eher minder prominente Menschen werden in den TV-Container gesteckt und 24 Stunden am Tag gefilmt. Manch einem würde ein Aus-Knopf durchaus gut stehen.

Köln. Mega, findet der Joey Heindle fast alle. Voll krass die Wahrsagerin. Mega, dieser Influenzer. Mega, dieses Gewitter – und vor allem die Blitzableiter. Und Camping mag er sowieso. „Bist du auch so ein Naturmensch“, fragt er in der herrlich-naiven Joey-Heindle-Art ausgerechnet Ginger Wollersheim, die mit ihrem XXXXL-Brustimplantat, dem gelifteten Gesicht und den blondierten Haare genau so aussieht, wie man sich einen Naturmenschen eben so vorstellt.

Ja, es ist wieder Zeit, semi-prominente Menschen, die dringend Geld und Aufmerksamkeit brauchen, werden zusammen eingesperrt und „Big Brother is watching them“ – nur, dass es dieses Mal nicht einmal ein Dach gibt, die Promi Big Brother Promis müssen campen. So mit Zelt und Isomatte und Campingstuhl. Zwölf Promis oder solche, die sich für Promis halten, sind eingezogen. Neun waren schon im Garten, drei zogen in der Live-Sendung am Freitagabend ein. Zwei Wochen müssen sie nun ausharren, wobei einer nach dem anderen rausgewählt wird.

Nach und nach wurde bei der Auftaktsendung gezeigt, wie die neun Kandidaten bereits am Mittwoch eingezogen sind – und Sat1 hat sich mal wieder Mühe gegeben, dass man unmöglich alle dieser Personen kennen kann: GNTM-Teilnehmerin Theresia Behrend-Fischer, Fernsehdetektiv Jürgen Trovato, DSDS-Teilnehmer und Dschungelkönig Joey Heindle, „Köln 50667“-Darstellerin Janine Pink, Youtuber Chris, „Bachelor“-Finalistin Eva Benetatou, Wollersheim-Frau Ginger, „Love Island“-Nackedei Tobi Wegener und Hellseherin Lilo von Kiesenwetter.

Herbert, der einzig wahre Promi

Mitnehmen dürfen sie nur eine Sache. Bei manchen ist das gar nicht so schwer. Ex-Fast-Topmodel Theresia Behrend-Fischer beispielsweise redet sogar mit ihrem Herbert-Murmeltier-Stofftier. Und man sieht in der liebevollen Art, wie sie ihn hält, schon, dass es ohne Herbert gar nicht gut gehen kann. Deshalb zählt Herbert, der sich schon als Publikumsliebling gemausert hat, auch nicht als eigene Sache. Love-Island-Frauenschwarm Tobi Wegener hingegen überlegt tatsächlich, ob eine Fusselrolle genau das ist, was man im TV-Container so braucht.

Um was geht es? Erst einmal darum, wer die Camper sind. Promi Big Brother oder die Frage: „Was machst du so beruflich?“ Vor allem der sehr bekannte Privatdetektiv Trovato hat zum Glück schon recherchiert und kann dem ein oder anderen dabei helfen, das Mysterium zu klären, wer da auf der Nachbar-Matte schläft.

Joey Heindle, der Kuppler unter den Campern

Und dann natürlich um Sex. Janine hätte nämlich gerne einen festen Freund, berichtet sie im Camp-Stuhlkreis. Aber bei ihrem letzten habe sie einen Anal-Plug im Schlafzimmer gefunden. Naja, zurück zum Thema: Janines Ex hat sich auch die Fußnägel lackiert und das war dann wirklich zu viel. Nagellack trägt in dieser Beziehung nur eine! Joey hat da aber in seinem klugen Köpfchen schon einen Plan ausgeheckt: Die Janine und der Tobi, die würden ja gut zusammenpassen. Der geneigte Zuschauer fürchtet, was dabei herauskommen würde, würden sich diese beiden miteinander vermehren.

Apropos Sex: Ausgerechnet die Hellseherin bringt die Frage auf, was eigentlich ein Anal-Plug ist. Und Joey lässt sich von Theresia erklären, was eine Spirale ist – und ist entsetzt, dass diese Spermien tötet. Eine Kinder-Töte-Spirale, also.

Für Aufregung im Haus sorgte indes das Outfit von Ginger Ale, die überhaupt gar nicht, nicht einmal im Ansatz, ihrer Vorgängerin Sophia ähnlich sieht. Gingers Bikini war nämlich, sagen wir es mal so, etwas knapp. So knapp, dass sich auch mal der ein oder andere Nippel an die Freiheit verirrte.

Detektiv Trovato findet, man könne sich Kleidung auch einfach in passender Größe kaufen. Chris hingegen verkündet, dass er viel mehr auf Booties stehe. Das kennt Joey nicht, dafür aber Buddha. Booty, Buddha, whatsoever. „Wie kann man denn 26 sein und Booty nicht kennen. Das ist wie cool.“ Blitzbirne Joey will es also synonym zu cool verwenden, was ja aber auch nicht recht ist, weil es ja dann doch irgendwie, ganz offenbar, Hintern bedeutet.

Apropos Trovato, der ermittelt auch im Haus und versucht, die Persönlichkeiten zu analysieren. Das kommt nicht bei allen gut an, immerhin sind da ein paar gewagte Thesen dabei, ein paar, die wollen nämlich nur fame. Ach. Ausgerechnet Theresia kontert: „Aber wir sind doch alle aus dem gleichen Grund hier!?“ – und das mag der klügste Satz des Tages gewesen sein.

Und nochmal Trovato: Der macht sich nicht so viele Freunde damit, dass bei ihm alles, was schief läuft, schwul ist. Schwules Messer, schwule Kelle. Auf Chris’ Hinweis, dass es nicht ganz so positiv ist, das Wort schwul als negatives Wort zu verwenden, redet sich der Detektiv raus. Nee, bleibt verdammt uncool. Hetero-Sex ist dem Trovato übrigens auch nicht genehm: Tobi und Janine bekommen vor der zweiten Nacht, als sie sich nebeneinander danieder betten, den Hinweis, dass Knattern nicht erlaubt sei.

Und während die ersten neun Promis schon Mittwoch einziehen mussten und so eine Art kleinen Lagerkoller schieben, durften sich drei weitere schonen – und zogen erst im Laufe der Live-Sendung nach und nach ein: „Mama Laudaaa“-Sänger Almklausi, Schauspielerin Sylvia Leifheit und „Big Brother“-Urgestein Zlatko Trpkovski werden den Container, äh, Campingplatz in den nächsten Tagen wohl noch aufmischen.

RND/msk