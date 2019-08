Nintendo bei der Gamescom 2019: Livestream von der Messe und Spiele-Lineup

Was wird Nintendo bei der Gamescom 2019 vorstellen, welche besonderen Events bietet der Spielehersteller und was müssen Fans sonst noch wissen? Alle Infos hier.

Köln. Nintendo wird auf der diesjährigen Gamescom 2019 in Köln live vor Ort sein. Fans können die neuesten Titel der Nintendo Switch antesten, erste Gameplay-Videos genießen und erhalten exklusive Einblicke durch die Experten von Nintendo.

Nintendo-Games auf der Gamescom 2019

Vorgestellt werden unter anderem:

Luigi’s Mansion 3 The Legend of Zelda: Link’s Awakening ASTRAL CHAIN Dragon Quest XI S: Streiter des Schicksals – Definitive Edition Mario & Sonic bei den Olympischen Spielen: Tokyo 2020 The Witcher III: Wild Hunt – Complete EditionNintendo-Stand auf der Gamescom

Vom 20. bis 24. August 2019 können alle Besucher der Gamescom den Nintendo-Stand in Halle 9 der Koelnmesse finden. Dort warten auch zahlreiche weitere Neuheiten, zum Beispiel Pokémon Schwert und Pokémon Schild oder DAEMON X MACHINA.

Super Smash Bros. Ultimate Turnier auf der Gamescom 2019

Am 22. August tritt eine Auswahl der besten Spielerinnen und Spieler im letzten Super Smash Ball Team Cup gegeneinander an. Die Wettkämpfe werden zudem als Livestream auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Nintendo übertragen.

Zusätzlich finden auf der Gamescom die deutschen Finals des Super Smash Bros Ultimate European Team Cup sowie der Splatoon 2 European Championship statt. Auch hier wird eine Übertragung via Livestream stattfinden.

Nintendo Livestream von der Gamescom 2019

Wer nicht direkt vor Ort dabei sein kann, kann die neuesten Ankündigungen, Spiele-Trailer und Gameplays auch via Livestream verfolgen. Der Stream ist hier über YouTube erreichbar.

