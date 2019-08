NRW ade: ZDF-Krimi mit Kommissarin Helen Dorn ab jetzt in Hamburg

Eigentlich ermittelt die ZDF-Kommissarin Helen Dorn in Nordrhein-Westfalen. Doch jetzt steht Schauspielerin Anna Loos in Hamburg vor der Kamera. Das sind die neuen Folgen.

Hamburg. Neuer Schauplatz für den ZDF-Samstagskrimi „Helen Dorn“ – die Fernsehkommissarin ermittelt künftig in Hamburg statt wie bisher in Nordrhein-Westfalen. Seit dieser Woche steht das Team um Anna Loos in der Hansestadt vor der Kamera.

Im Fall mit dem Arbeitstitel „Kleine Freiheit“ wird ein Verdächtiger, den Dorn vor zwölf Jahren laufen lassen musste, nach einem Unfall aufgegriffen. Im Laderaum seines Lieferwagens entdecken die Einsatzkräfte die Leiche eines chinesischen Jungen.

Auch die zweite Folge spielt in Hamburg

In einer zweiten Episode, die „Wer Gewalt sät“ heißen soll, vergnügen sich Helen Dorn und ihr Kollege Weyer (Tristan Seith) auf dem Hamburger Rummel, als eine junge Rettungsassistentin auf einem nahen Parkplatz misshandelt und schwer verletzt wird.

Regie führt Marcus O. Rosenmüller („Die Holzbaronin“). Zum Ausstrahlungsdatum wurde noch nichts verbreitet.