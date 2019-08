Reddit-Gerücht: Red Dead Redemption 2 für PC und Stadia auf der Gamescom?

Red Dead Redemption soll angeblich für den PC und Google Stadia erscheinen. Das behauptet ein Nutzer in einem Reddit-Beitrag. Die PC- Version soll angeblich schon am heutigen Montag, den 19.08.2019 erscheinen. Was ist dran an dem Gerücht?

Köln. Kurz vor der Gamescom 2019 meldet sich ein Reddit-User mit einer verheißungsvollen Nachricht: Red Dead Redemption 2 soll noch am heutigen Montag, den 19.08.2019 für PC erscheinen. Außerdem kündigt er eine Version für Google Stadia an. Was ist dran an den Gerüchten? Wird es am Stand von Google Stadia auf der Gamescom eine spielbare Version des Cowboy-Abenteuers geben?

Red Dead Redemption 2 für PC und Google Stadia: Was ist dran an dem Gerücht?

Das Western-Epos Red Dead Redemption 2 gibt es für PS4 und Xbox One bekanntlich bereits seit dem 26. Oktober 2018. Wer keine der beiden Konsolen bei sich zuhause stehen hat, musste bislang in die Röhre gucken. Spieler warten seitdem sehnsüchtig auf eine PC-Version von Rockstars wildem Western-Ritt. Und wo Hoffnung ist, da brodelt auch oft die Gerüchteküche – Rockstar hat einen PC-Port bisher jedoch nicht angekündigt.

Jetzt, kurz vor der Gamescom 2019, meldet sich ein User auf Reddit mit einem Beitrag, in dem nicht nur von einer PC Portierung die Rede ist, sondern auch von einer Version für Google Stadia. Die Kirsche auf dem Sahnehäubchen ist aber das Release-Datum für die PC-Version. Laut Reddit-Beitrag soll RDR2 für den PC am heutigen Montag, den 19.08.2019 erscheinen – also beinahe zeitgleich zur Opening-Night der Gamescom 2019.

Red Dead Redemption 2 für PC und Google Stadia: Woher kommt das Gerücht?

Die Gerüchte gehen auf einen Reddit-Beitrag zurück. Ein Nutzer hat verschiedene Hinweise zusammengetragen, darunter etwa Artikel von US-Medien aber auch angeblicher Insider-Informationen und seine Rückschlüsse daraus gezogen.

Ein PC-Release von Red Dead Redemption ist tendenziell nicht auszuschließen. Schließlich hat Rockstar seinerzeit auch eine PC-Version für GTA V nachgeschoben. Jedoch ist bislang von offizieller Seite nichts bestätigt. Sobald es etwas Neues zu berichten gibt, erfahren Sie es hier.

In Sachen Google Stadia gab es zuletzt offizielle Hinweise auf der Game Developers Conference im vergangenen März. Dort wurden Bilder mit eindeutigen Cowboy-Symbolen gezeigt. Die Verbindung zum Western-Abenteuer sind nicht weit. Offizielle Hinweise zu einem Release-Datum gibt es aber noch nicht.

