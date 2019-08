Nach Eva, Zlatko und Jürgen: Ginger muss “Promi Big Brother” verlassen

Es sollte eine Entscheidung zwischen drei Frauen werden: Theresia, Janine und Ginger wurden in der ersten Nominierungsrunde von “Promi Big Brother” am Montag auf die Blacklist gesetzt. Am Ende traf es Ginger als Erste der drei Nominierten .

Sage und schreibe vier Stunden dauert die Live-Show von „Promi Big Brother“ am Montag: Der ursprünglich im TV-Programm vorgesehene Spielfilm zur Primetime wurde kurzerhand gecancelt, stattdessen durften sich die Fans des Reality-Formats auf einen langen Abend mit ihren „Promi Big Brother“-Teilnehmern freuen. Die Besonderheit an diesem Abend? Es gibt zwei Exits – und der erste sollte sich zwischen den drei Ladies Janine, Theresia und Ginger entscheiden.

Doch ehe es zu der Entscheidung über den dritten Rauswurf bei dem TV-Format kam, sorgte ein anderer Mitbewohner zunächst für einen Schock-Moment: Almklausi brach während der Challenge „Schlammschlacht“ bewusstlos zusammen, musste von einem Rettungssanitäter behandelt werden und wurde ins Krankenhaus eingeliefert.

Die erste Entscheidung des Abends: Ginger muss das Haus verlassen

Um 22:30 Uhr fiel dann die erste Entscheidung des Abends: Ginger muss das Haus verlassen – sie nahm es mit einem Lächeln, immerhin hatte sie in den letzten Tagen immer wieder davon gesprochen, wie sehr sie ihren Ehemann Bert vermisst. Dieser schloss sie unmittelbar nach ihrem Auszug auch direkt in die Arme – so einen glücklichen Auszug gab es selten.

Ihre Mitbewohner im „Promi Big Brother“-Haus zeigten sich sichtlich enttäuscht von der Wahl der Zuschauer, doch viel Zeit zum Grübeln und Nachdenken werden sie nicht haben – denn es geht noch am selben Abend in die nächste Nominierungsrunde. Und dafür hat „Big Brother“ sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen, denn vor der nächsten Nominierung sollten werden den Bewohnern noch vergangene Läster-Szenen ihrer Mit-„Insassen“ in Videos gezeigt.