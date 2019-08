Mr. President präsentiert die erste Doku – Barack und Michelle Obama wollen mit ihren Filmen mehr Solidarität erreichen

Netflix zeigt die erste Doku der Obamas. Der Film “American Factory” handelt vom Niedergang der Industrie in Ohio. Mit ihren künftigen Filmen und Serien wollen Barack und Michelle Obama die Welt verbessern.

New York. Das ehemalige US-Präsidentenpaar Barack und Michelle Obama will mit Filmen seiner Produktionsfirma Higher Ground den Blick auf die Welt verändern und mehr Solidarität erreichen. Auf Instagram schrieb Barack Obama (58) am Mittwoch (Ortszeit): „Eine gute Geschichte hilft uns, die Welt außerhalb von uns selbst zu sehen. Sie hilft uns, Solidarität füreinander zu empfinden.“ Das sei eines der größten Ziele, die Higher Ground mit seinen Geschichten verfolge. Und weiter: „Teil des Projektes ist es, zu versuchen, die Welt ein klein bisschen besser zu machen für unsere Kinder und Enkel“.

Dazu stellte der ehemalige US-Präsident der Vereinigten Staaten (2009 bis 2017) ein Video, das ihn und seine Frau Michelle (55) im Gespräch mit den US-Filmproduzenten Steven Bognar und Julia Reichart zeigt. Sie unterhalten sich über die gemeinsame Dokumentation „American Factory“, die seit 21. August auf Netflix zu sehen ist. Barack Obama erklärt darin auch, dass es ihm vor allem darum gehe, den Zuschauern zu helfen, die Perspektive zu wechseln.

2018 hatten die Obamas eine Kooperation ihrer Produktionsfirma Higher Ground mit dem Videostreamingdienst Netflix verkündet. Am Mittwoch startete nun mit „American Factory“ ihr erster Dokumentarfilm, der vom industriellen Niedergang im US-Bundesstaat Ohio handelt. Weitere Projekte sollen folgen, darunter Fernsehserien, fiktionale und non-fiktionale Dokumentationen sowie Filme.

RND/dpa