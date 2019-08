Nach dem Sieg bei “Promi Big Brother”: Das macht Janine Pink mit den 100.000 Euro

Am Freitagabend gewann Schauspielerin Janine Pink das Finale von “Promi Big Brother”. Mit der Siegprämie will sie auch Anderen eine Freude machen.

Die siebte Staffel von „Promi Big Brother“ hat am Freitag Janine Pink (32) gewonnen. Die Schauspielerin setzte sich im Finale auch gegen ihren neuen Freund und Mitinsassen Tobi durch.

Nun verriet Pink in einem Interview mit der „Bild“-Zeitung, was sie mit der Siegprämie machen möchte: „Ich kaufe meiner Oma ein neues Auto. Tobi und ich machen einen schönen Urlaub. Auch meiner besten Freundin spendiere ich einen Urlaub. Und ich möchte etwas spenden, für Tiere am besten.“

Während ihrer Zeit im TV-Container war ihr ehemaliger „Köln 50667“-Kollege Ingo Kantorek bei einem Autounfall verstorben. Janine Pink erfuhr von dem Unglück erst nach dem Auszug aus dem Container, sagte „Bild“: „Als ich davon erfahren habe, hat es mich natürlich schockiert. Das ist rein schrecklicher Unfall. Mein tiefes Beileid gilt den Angehörigen.“

Nach dem Sieg hat sie mit Schatz Tobi schon feste Pläne. Pink: „Wir machen jetzt erstmal Urlaub, den brauchen wir jetzt auch.“

RND/lob

