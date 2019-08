Panne im TV: Russischer Nachrichtensender verwechselt Neuseeland mit Japan

Der russische Sender “Russia Today” hat in einer Nachrichtensendung eine Karte gezeigt, auf der gleich zwei von drei Ländern falsch beschriftet waren. Dafür gab es reichlich Häme im Netz.

Moskau. Neuseeland hat es wirklich nicht leicht. Weil das Land regelmäßig auf Weltkarten vergessen wird, startete im vergangenen Jahr die Kamapagne #getNZonthemap (Setzt Neuseeland auf die Karte), die auch von Premierministerin Jacinda Ardern unterstützt wurde.

In einer Nachrichtensendung des russischen Senders „Russia Today“ ist nun das Land nicht nur vergessen worden, sondern mit „Japan“ beschriftet worden. Auf der gleichen Karte wurde dann auch noch Südkorea zu Papua-Neuginea. Auf Twitter gab es dafür reichlich Häme, so schrieben Nutzer „Noch eine Verbindung zwischen Trump und einigen Russen: alle wissen nicht, was oben, unten, links und rechts ist“ oder „Sieht so als würde mein Flug nach Japan schneller gehen als erwartet“.

Der Sender selbst hat sich offiziell entschuldigt: „Unserem US-Nachrichtenteam ist ein geografisches Missgeschick passiert. Wir haben unserem Team eine Karte der südlichen Hemisphäre zukommen lassen, um sicherzugehen, dass das nicht nochmal passiert“, heißt es in einem Statement.

RND/lob