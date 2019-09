Tom Beck kommt als Ben Jäger zurück zu “Alarm für Cobra 11”

Bis 2013 spielte er den Ben Jäger in “Alarm für Cobra 11”: Nun kehrt Tom Beck in der selben Rolle zurück zur RTL-Sendung, deren neue Staffel am nächsten Donnerstag startet.

Am nächsten Donnerstag, 12. September, startet die neue „Alarm für Cobra 11“-Staffel – und mit dabei ist direkt in der ersten Folge ein alter Bekannter. Schauspieler Tom Beck schlüpft nach sechs Jahren wieder in seine Rolle als Ben Jäger, wie RTL mitteilt.

Und die Auftaktfolge verspricht demzufolge viel Spannung: Denn Semir Gerkhan (Erdoğan Atalay) quittiert kurz vor seinem 50. Geburtstag den Dienst bei der Autobahnpolizei. Und dann taucht plötzlich Semirs Ex-Partner Ben Jäger (Tom Beck) wieder auf.

Beck hatte „Alarm für Cobra 11“ im Jahr 2013 verlassen. „Es fühlt sich an wie heimkommen“, sagt der 41-jährige Schauspieler über sein Comeback sechs Jahre später gegenüber RTL. Er habe nicht das Gefühl, je weggewesen zu sein. „Hier hat sich nichts verändert, das Team vor und hinter der Kamera ist teilweise noch dasselbe.“

Warum Ben Jäger in der Folge wieder auf Semir trifft, verrät der Sender aber noch nicht. Unklar ist auch, ob es ein einmaliger Auftritt bleibt.

RND/hsc