Netflix plant neue Comedyserie mit Kevin James – und diese Serie endet

Mit der Serie “King of Queens” feierte Schauspieler Kevin James internationale Erfolge. Anknüpfen konnte er daran bisher nicht. Die ABC-Sitcom “Kevin Can’t Wait” floppte. Jetzt gibt ihm Netflix eine neue Chance.

Der „King of Queens“-Star Kevin James bekommt eine neue Serie: In der Netflix Produktion „The Crew“ wird er die Hauptrolle übernehmen. James spielt den Crew-Chef eines NASCAR-Teams. Der Besitzer entscheidet sich, abzutreten und übergibt das Team an seine Tochter. Konflikte sind vorprogrammiert.

Während die Dreharbeite zu „The Crew“ vorbereitet werden, steht eine andere Seerie vor dem Aus: „Grace and Frankie“ (seit 2015) mit den beiden Hauptdarstellerinnen Jane Fonda (81) und Lily Tomlin (80) endet mit Staffel 7. Wie „Variety“ weiter meldet, wird diese letzte Staffel aus 16 Episoden bestehen und damit als die bisher am längsten laufende Original-Serie von Netflix enden. „Es ist spannend und irgendwie passend, dass unsere Show über die Herausforderungen sowie die Schönheit und Würde des Alterns die älteste Show auf Netflix sein wird“, erklären die Showrunner Marta Kauffman und Howard J. Morris dazu.

Staffel 6 wird Anfang 2020 ausgestrahlt. Wann die finale Staffel läuft, ist noch nicht bekannt.

RND/ili/spot