Motsi Mabuse: Umjubeltes Debüt bei britischem “Let’s Dance“

Bei “Let’s Dance” gehört Motsi Mabuse seit Jahren zu den Publikumslieblingen. Nun hat sie ihr Debüt in der britischen Version der Tanzshow gegeben – und das Netz feiert sie für eine besondere Tanzeinlage.

London. Am Samstag flimmerte die erste Folge von „Strictly Come Dancing“, der britischen Version von „Let’s Dance“, über die TV-Bildschirme in Großbritannien. Und die britischen Fans sind begeistert von der neuen Jurorin Motsi Mabuse (38). Sie legte eine heiße Tanzeinlage aufs Parkett, die die Zuschauer im Netz feiern.

Unter den Fan-Reaktionen auf Twitter gibt es zum Beispiel zu lesen: „Ich liebe die neue Jurorin Motsi Mabuse“, „Motsi Mabuse ist meine neue Lieblingsjurorin aller Zeiten“ oder „Motsi ist atemberaubend. Eine Königin. Eine Legende. Eine Ikone“. Die 38-Jährige ist von dem positiven Feedback ganz gerührt.

Auf ihrem offiziellen Instagram-Account veröffentlichte Mabuse einen Ausschnitt der Tanzroutine, die sie bei „Strictly Come Dancing“ gezeigt hat. „Ich möchte mich wirklich bei allen für diesen herzlichen Empfang bei ‚Strictly Come Dancing‘ bedanken und für die großartige Energie […]“, schrieb sie unter anderem dazu. Außerdem sei sie ganz gerührt gewesen von den vielen Nachrichten, die ihr ihre deutschen Fans zum Show-Auftakt geschickt hätten. Sie bedankte sich dafür, dass sie immer hinter ihr stehen.

cam/spot/RND