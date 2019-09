25 Jahre nach Serienstart: “Friends”-Stars bedanken sich bei Fans

Vor 25 Jahren begann ein Stück Fernsehgeschichte, die Serie „Friends“ lief zum ersten Mal im US-TV. Zum Jubiläum erinnern die Stars an den Start der Kultserie – und bedanken sich.

Los Angeles. Die Stars der Kultserie „Friends“ haben auf Instagram an den Start der Comedyreihe vor 25 Jahren erinnert. „Danke an all unsere loyalen Fans auf der ganzen Welt“, schrieb Courtney Cox am Donnerstag zu einem Foto der sechs Hauptdarsteller. „Ich liebe diese Typen.“

Lisa Kudrow schrieb zu dem gleichen Motiv: „Wir sind vielleicht an unterschiedlichen Orten, aber wir sind miteinander verbunden.“ Auch die Schauspieler David Schwimmer und Matt LeBlanc teilten auf der sozialen Plattform das Bild und bedankten sich bei den Fans für ihre Treue.

Am 22. September 1994 saßen die späteren Serien-Freunde Ross, Rachel, Chandler, Monica, Joey und Phoebe zum ersten Mal im New Yorker Café „Central Perk“ auf der Couch. Die US-Serie machte die Schauspieler, allen voran Jennifer Aniston, zu Hollywood-Stars. Nach zehn Staffeln endete „Friends“ 2004. Die Folgen sind nach wie vor beim Streamingdienst Netflix zu sehen.

RND/dpa