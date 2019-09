Emmy Awards: Nominierungen, Livestream und Gewinner der 71. Emmy-Preisverleihung 2019

In der Nacht zum 23. September steigt die 71. Verleihung der Emmy Awards. Alles zur Ausstrahlung und zu den Favoriten unter den Nominierten erfahren Sie hier.

Für die diesjährigen Emmys wurden die Nominierungen bekannt gegeben. Allen voran „Game of Thrones“ mit der umstrittenen finalen Staffel. Aber auch die Netflix-Serie „Bodyguard“, das Sky-Original „Chernobyl“ und zahlreiche Stars bekommen die Chance, den wichtigsten Fernsehpreis der USA mit nach Hause zu nehmen.

Emmy Awards 2019 im Livestream: Wo sind die Emmys zu sehen?

Die Emmy Awards 2019 finden im Microsoft Theater in Los Angeles statt. Aber nicht jeder wird dafür nach Kalifornien reisen können. Wie schon in den vorherigen Jahren wird auch die 71. Emmy-Preisverleihung auf dem Pay-TV-Sender TNT Serie live übertragen und am Montagabend wiederholt.

Wann beginnt die Verleihung der Emmy Awards 2019?

Die 71. Verleihung der Emmy Awards beginnt in der Nacht von Sonntag, den 22., auf Montag, den 23. September. Ab ein Uhr erfolgt die Ankunft der Stars, bei der alle Nominierten auf dem roten Teppich zu sehen sein werden. Gegen 2 Uhr beginnt die Hauptveranstaltung mit der großen Gala im Microsoft Theater.

Am Montagabend wird die Übertragung noch einmal um 20.15 Uhr auf TNT Serie in voller Länge wiederholt.

Gibt es einen Moderator bei den 71. Emmy Awards?

Nein, einen Moderator wird es bei der Emmy-Preisverleihung 2019 nicht geben. Schon dreimal fand die Veranstaltung ohne einen Gastgeber statt. Damit soll der Show selbst mehr Zeit und Ehre eingeräumt werden.

Mehr dazu finden Sie hier: Emmy Awards 2019: Gala diesmal ohne Gastgeber.

Wer sind die Favoriten unter den Emmy-Nominierungen?

Auch dieses Jahr gibt es hochkarätige Anwärter auf die begehrten Emmy Awards. Ganz vorn dabei ist die HBO-Serie „Game of Thrones“, die mit 32 Nominierungen einen neuen Rekord aufstellen konnte. Ebenso geht für den Pay-TV-Sender die Serie „Barry“ an den Start, die 17-mal nominiert wurde.

Aber auch „The Marvelous Mrs. Maisel“ mit 20 und dicht dahinter das Sky-Original „Chernobyl“ mit 19 Nominierungen haben gute Chancen, eine der Auszeichnungen zu ergattern. Netflix ist ebenfalls mit einigen beliebten Serientiteln gut aufgestellt. Unter anderem geht der Streamingdienst mit der Mini-Serie „When They See Us“, die 16-mal nominiert wurde, und mit „Bodyguard“, mit sieben Nominierungen, ins Rennen.

Aber welche Serie setzt sich am Ende durch? Die Antwort gibt’s am 23. September.

Wer sind die Gewinner der Emmy Awards 2019?

Hier folgen, sobald bekannt gegeben, die Gewinner der diesjährigen Emmy Awards.

RND/lk