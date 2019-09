“Schlag den Star” – Überragender Sieg von Max Mutzke

Sänger Max Mutzke ist derzeit auf der Siegerstraße unterwegs – nach “The Masked Singer” gewann er auch das Spieleduell gegen Teddy Teclebrhan in der Pro7-Show “Schlag den Star”. Dabei hatte der Comedian die “Song Battle” überraschend für sich entschieden.

Max Mutzke (38) schwebt derzeit auf einer Welle des Erfolgs. Nachdem er im August die Inkognito-Gesangsshow „The Masked Singer“ gewann, setzte es für ihn im September schonden nächsten Triumph. Bei der Pro7-Sendung „Schlag den Star“ lieferte er sich am Samstagabend ein Duell mit dem Komiker Teddy Teclebrhan (36), das bereits nach dem dritten Spiel nur noch einen Sieger kannte. Und so war der Arbeitstag für Moderator Elton (48) und die beiden Kontrahenten bereits nach Spiel Nummer 11 vorbei.

Am Anfang sah es gut aus für den Comedian Teddy Teclebrhan

Dabei versprach der Abend zu Beginn spannend zu werden. Beide Kandidaten gingen mit viel Ehrgeiz an die Sache heran und versprachen via Social-Media-Fehde bereits im Vorfeld der Show, alles für die Gewinnsumme von 100 000 Euro zu machen. Anfangs sah es sehr gut für Teclebrhan aus, gleich das erste Spiel, „Kastenspringen“, entschied der Comedian für sich, ebenso Spiel 3 – eine „Song Battle“. Durchaus überraschend, wenn man gegen den professionellen Sänger Mutzke antritt.

Doch was dann folgte, kam einer Demontage gleich. Ob „Bullen-Reiten“, „Ablenken“, oder „Blamieren oder Kassieren“ – egal wie die Disziplin auch hieß, Mutzke eilte ab Spiel 4 von Sieg zu Sieg. Und das, obwohl er sich beim Fechtspiel sogar noch verletzte. Am Ende stand so nach nur elf Spielen ein überdeutliches 62 zu 4 auf der Anzeigentafel, das Teclebrhan selbst mit vier Siegen in den letzten vier Challenges (da wären maximal 54 Punkte möglich) nicht mehr hätte einholen können.

Da musste auch der Schwabe zum Schluss anerkennend feststellen: „Respekt Alter, sehr, sehr gut!“

RND/spot/hal