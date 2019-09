Zum 71. Mal sind in der Nacht zum Montag in Los Angeles die TV-Preise Emmys verliehen worden – und es wurde wieder ein großer Triumph von “Game of Thrones”. Die Gewinner im Überblick.

Los Angeles. „Game of Thrones“ hat seine Erfolgssträhne nach der achten und letzten Staffel fortgesetzt: Das Fantasy-Epos holte bei den Emmy-Awards zum vierten Mal in Folge die Trophäe für die beste Drama-Serie. Ein Überblick über die Gewinner in den wichtigsten Kategorien: