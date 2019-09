TV-Koch Carl Ruiz stirbt mit nur 44 Jahren

TV-Zuschauern war er aus Sendungen auf dem amerikanischen “The Food Network” bekannt: TV-Koch und Gastronom Carl Ruiz ist mit nur 44 Jahren überraschend gestorben.

Der kubanisch-amerikanische TV-Koch und Gastronom Carl Ruiz ist im Alter von 44 Jahren gestorben. Sein New Yorker Restaurant La Cubana gab am Sonntag auf Instagram seinen Tod bekannt.

Die Todesursache war zunächst unklar. Ruiz trat regelmäßig beim Sender The Food Network auf, wo er gegen andere Köche antrat und als Juror andere beurteilte. Er betrieb zudem eine Reihe von Lokalen auf der ganzen Welt. Zuletzt öffnete im Viertel Chelsea im New Yorker Bezirk Manhattan sein Restaurant La Cubana, das Küche seiner Heimat Kuba anbietet. Das Lokal will zu Ehren von Ruiz aufstrebenden Köchen ein Stipendium anbieten.

RND/AP