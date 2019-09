“Alarm für Cobra 11”: Erstmals eine Frau in der Hauptrolle

Frauenpower bei “Alarm für Cobra 11”: Nach dem Ausscheiden von Daniel Roesner übernimmt Pia Stutzenstein die Hauptrolle in der RTL-Actionserie.

Köln. Der neue Partner an der Seite von Erdogan Atalay in der RTL-Actionserie „Alarm für Cobra 11“ wird erstmals eine Frau. Die gebürtige Aachenerin Pia Stutzenstein (30) werde ab der 36. Staffel die Nachfolge von Daniel Roesner (35) antreten, der als Kommissar Paul Renner nach vier Dienstjahren aus der Serie ausgeschieden war. „Cobra 11 kenne ich seit meiner Kindheit“, sagte Stutzenstein laut einer RTL-Mitteilung vom Mittwoch. Umso mehr freue ich mich, Teil davon zu werden – und dass ich als erste Frau an Edogans Seite spiele, übertrifft nochmal alles.“

Erdogan Atalay (52) – in der Rolle des Semir Gerkhan seit vielen Jahren das Gesicht der Serie – findet: „Wir haben viele Jahre das „Buddy-Team“ erzählt, nun ist der richtige Zeitpunkt für eine Partnerin. Mit Pia haben wir eine Frau gefunden, die eine unglaubliche Natürlichkeit ausstrahlt. Menschlich ist sie einfach ein Pfund, und sie kann Action!“

