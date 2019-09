Justin Bieber sucht einen Smoking und Beyoncé hat geniest

In Zeiten digitaler Dauererregung sind Sensationen auch nicht mehr das, was sie mal waren. Aber das Angebot folgt der Nachfrage. Für die Prominenz ist das sehr praktisch: Inzwischen reicht ein Instagram-Foto, um für globale Schnappatmung zu sorgen. Folge 30 der RND-Kolumne von Imre Grimm.

Achtung, wir unterbrechen das Internet für eine wichtige Mitteilung. Sei Freitag, 8.12 Uhr, ist die Popwelt nicht mehr, wie sie war. Breaking News aus Los Angeles! Die Deutsche Presse-Agentur meldet die Sensation unter den Stichworten „Leute/Musik/Mode/Personen/Vermischtes/Kunst/Unterhaltung“. Im Kern geht es um folgende Nachricht, die wir hier in voller Länge dokumentieren: Justin Bieber weiß noch nicht, welchen Anzug er bei seiner Hochzeit tragen wird. Bei seiner Hochzeit! Tragen wird! Die Nachrichtenagentur schreibt dazu unter der bestürzend sachlichen Schlagzeile „Justin und Hailey Bieber stecken in Hochzeitsvorbereitungen“ das Folgende: „Justin postete mehrere bunte, unter anderem mit Bananen bedruckte Anzüge auf Instagram.“ Offenbar duzt man sich bei dpa mit Herrn Bieber.

Jetzt ist es natürlich nicht automatisch uninteressant, wenn berühmte Menschen heiraten. Hochzeiten sind ein feiner Anlass, um den Zustand der Prominenz in Augenschein zu nehmen und sich davon zu überzeugen, dass auch überirdische Wesen mit mehr als 100 Millionen Instagram-Followern nach einem festen Platz im Leben streben wie du und ich. Mr. und Mrs. Bieber (oder wie dpa schreiben würde: Justin und Hailey) sind allerdings bereits seit einem Jahr standesamtlich getraut. Der „Justin“ (dpa) ruft seine Fans bei Instagram aktuell lediglich dazu auf, ihm bei der Auswahl seines Smokings für ein offenbar bevorstehendes größeres Begängnis zu helfen. Was uns lehrt: Die Bewertung dessen, welche Kriterien eine Nachricht zu erfüllen hat, hat zuletzt gewisse Metamorphosen erlebt.

Applaus für einen Schnupfen

Für die Suchbegriffe „Justin Bieber Wedding“ kommt Google auf mehr als 68 Millionen Treffer. Die News von seiner bevorstehenden Smokingauswahl ist damit so ungefähr die zweitsensationellste Mitteilung seit jener unvergessenen dpa-Nachricht vom 9. Juni 2016 um 8.26 Uhr, die wir hier ebenfalls in voller Länge dokumentieren: „Beyoncé hat geniest“. Und zwar – wie 45 000 Augenzeugen während eines Konzertes damals übereinstimmend berichten – „in ihre Armbeuge“. Bei einem Konzert kitzelte der Dame auf offener Bühne die Nase. Vielleicht war die Windmaschine zu kalt oder das Höschen zu knapp oder beides. Medien und Publikum waren elektrisiert – und das, obwohl weder mit Beyoncés baldigem Ableben noch mit irgendwelchen Implikationen für den Weltfrieden zu rechnen war.

Zum Stichwort „Beyoncé sneezes“ verzeichnete Google damals immerhin mehr als 600 000 Treffer. Twitter drehte durch („Sie ist eine von uns!“; „Ich habe noch nie etwas Bezaubernderes gesehen“). Die Letzte, die für einen Schnupfen derart viel Applaus bekam, war die berühmte Pandabärenmama mit schreckhaftem Baby bei Youtube. Es überraschte offenbar viele, dass Entertainmentgöttinnen denselben Körperfunktionen unterworfen sind wie nicht prominente humanoide Lebensformen auch. Geniest! Wie so’n Mensch! Einer schrieb: „Ich hätte nicht gedacht, dass Beyoncé niesen kann.“ Vor fünf Jahren erhielt Whoopi Goldberg mal Szenenapplaus im US-Fernsehen, weil sie in einer Liveshow flatulierte. Seit dem RTL-„Supertalent“ gilt Flatulenz als Kunstform – mit Retro-Hits wie „Darmwind of Change“.

„Breaking: Madonna hat an jeder Hand fünf Finger“

Ephraim Kishon hat einst gewettet, ein Livealbum namens „Die Beatles essen Peanuts“ in die Charts bringen zu können, die damals noch „Hitparade“ hießen. Ich halte dagegen: Wetten, dass die Single „Beyoncé niest in ihre Armbeuge“ ein globaler Nummer-eins-Hit wäre, dicht gefolgt von „Justin Bieber sucht einen Smoking“? Wir warten jetzt auf den Remix von Mousse T., die ersten Plagiatsklagen unbekannter Künstlerinnen („Das war meine Idee!“) und die dpa-Meldung: „Breaking: Madonna hat an jeder Hand fünf Finger“.

Von Imre Grimm/RND