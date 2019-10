AppleWatch Series 5: Die Gesundheits-Uhr im Alltagstest

Als sie auf der Keynote am 10. September vorgestellt wurde, stahl sie beinahe den neuen iPhones die Show: die AppleWatch Series 5. Denn das neue Modell, das im Design der Vorgängerin gleicht, wartet mit etlichen Neuerungen auf – besonders im Gesundheitsbereich.

Hannover. Am augenfälligsten ist wohl folgende Neuheit: Die AppleWatch Series 5 ist jetzt eine permanent funktionierende Uhr. Denn das neue „Always-on-Display“, wie es im Fachjargon heißt, ist stets eingeschaltet. Schaut man direkt auf den Bildschirm der Watch, erscheint das eingestellte Zifferblatt in voller Leuchtstärke und mit vollem Kontrast. Im Passiv-Modus, das heißt, wenn etwa das Handgelenk nicht gedreht wird oder nach einigen Sekunden Passivität, wird die Anzeige gedimmt – allerdings mit Aha-Effekt. Helle Zifferblätter werden praktisch im Negativ-Modus dargestellt, was für ein elegantes Zweitdisplay sorgt und Strom spart.

Energie sparen und Daten schützen

Zudem hat das neue Display, das auf den sperrigen Namen „Low-Temperature Poly Silicon and Oxide Display“ (LTPO) hört, einen neu entwickelten Helligkeitssensor, der die Lichtstärke der Anzeige an die Umgebung anpasst und so etwas verhindert, dass die Uhr einen nachts anstrahlt. Einen weiteren Effekt hat das Vexierspiel mit den unterschiedlichen Zifferblattfarben außerdem: es spart Energie. Das Zifferblatt im Ruhezustand aktualisiert sich nur einmal pro Sekunde. Für all jene AppleWatch-Fans, die sich an die schwarze Fläche am Handgelenk gewöhnt hatten, und auch schätzten, das nicht jeder private Daten wie Termine oder ähnliches ablesen konnten, bietet die Neuausgabe den Service, dass private Daten im inaktiven Zustand nicht angezeigt werden. Außerdem kann man einzelne „Komplikationen“, wie Apple die Zifferblatt-Zusatzanzeigen nennt, in den Einstellungen komplett ausblenden.

Gesundheitszentrale am Handgelenk

Die AppleWatch als permanent sichtbare Uhr – sicherlich eine der sichtbarsten Änderungen, wenn auch nicht die wichtigste. Denn die liegen alle im Bereich der Gesundheitsvorsorge. Der Plan von Apple-Chef Tim Cook, den Konzern in Richtung Gesundheitsunternehmen umzubauen, manifestiert sich in etlichen Funktionen des neuen Geräts. Etwa die EKG-Funktion, die auf Herz-Arrhythmien wie etwa Kammerflimmern hinweist, wenn sie in der Aufzeichnung entdeckt werden. Schon die Herzfrequenzmessung, die die Watch seit einigen Jahren anbietet, hat durch ihre Präzision überzeugen können.

EKG als PDF zum Hausarzt

Das EKG geht noch einen Schritt weiter. Alles, was man tun muss, ist, die EKG-App aufzurufen und den Zeigefinger 30 Sekunden lang auf die Krone der Uhr zu halten. Die während der Messung aufgezeichneten Daten werden in der Gesundheits-App auf dem iPhone gespeichert – und können auf Wunsch als PDF an den Hausarzt geschickt werden.

Eingeführt wurde die EKG-Messung mit der Watch 4, doch der schnellere Prozessor und neue Software-Features machen aus den unterschiedlichen Gesundheitsfeatures ein Gesamtpaket. Ob Warnung vor zu lauten Umgebungsgeräuschen, Erinnerung an entspanntes Atmen, Messen der unterschiedlichsten Bewegungsziele (sogar Freiwasserschwimmen gehört dazu): Die AppleWatch Series 5 samt Watch OS 6 ist nicht mehr nur Fitness-Center und Gesundheitsbegleiter, einige Features können eventuell sogar lebenserhaltend sein. Wenn man stürzt, meldet die AppleWatch den Sturz. Als User hat man dann die Option, per Tastendruck einen Notruf auszulösen oder Entwarnung zu geben, indem man die „Mir geht’s gut“-Variante wählt. Reagiert man 60 Sekunden lang nicht, löst die Watch den Notruf aus und übersendet per GPS gleich noch die genaue Position des Patienten.

Das ist nicht nur für Fitnessjunkies sinnvoll, sondern durchaus auch für ältere Menschen. Ähnlich wie die Rettungsdienste-App, mit der sich – auch ohne Mobilfunkkarte – internationale Notrufe auslösen lassen.

Der Akku bleibt eher ein Schwachpunkt

Trotz verbesserter Akkuleistung: Die zahlreichen Mess-Features und Hintergrundaktionen der fordern ihren Tribut. Apple gibt die Laufleistung der Batterie mit 18 Stunden an. Bei eingeschaltetem Mobilfunk-Feature und häufiger Nutzung von Apps war allerdings nach einer Testwoche häufig schon vorher Schluss. Die Warnung, dass die Batterie bald leer sei, tauchte schon mal nach 14 beziehungsweise 16 Stunden auf. Ein Akku-Wunder wird die AppleWatch wohl nicht mehr.

Die Technik ist überall gleich

Die wachsende Unabhängigkeit vom iPhone durch eine eigene eSim-Karte an Bord und die Möglichkeit, Apps aus dem Appstore direkt von der Watch aus zu laden, ist ein weiteres Feature, dass die Apple Watch immer mehr zum eigenständigen Lifestyle-Produkt macht.

Und im Unterschied zum iPhone ist die Apple Watch schon vergleichsweise günstig zu haben: Ab 449 Euro gibt es die AppleWatch Series 5. Und egal, welche Ausstattungsvariante man wählt – die Technik ist überall dieselbe. Auch das ist ein wohltuender Unterschied zur Verkaufspolitik des iPhones, wo die raffiniertere Technik nur in den Spitzenmodellen verbaut wird.

Von Daniel Killy/RND