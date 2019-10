“The Walking Dead” geht weiter – und diese Schauspielerin kommt zurück

Am Sonntag startet die zehnte Staffel von “The Walking Dead”. Nun gab Showrunnerin Angela Kang bekannt, dass eine Hauptdarstellerin in der bereits bestellten elften Staffel zurückkehren wird.

„The Walking Dead“ wird fortgesetzt und Maggie Greene soll wieder eine wichtige Rolle in der Serie einnehmen: AMC verlängert das erfolgreiche Zombie-Format um eine elfte Staffel. Das gab Showrunnerin Angela Kang (43) laut „The Hollywood Reporter“ auf der New York Comic Con bekannt. Die zehnte Staffel von „The Walking Dead“ startet am heutigen 6. Oktober in den USA.

Zudem wurde bestätigt, dass Lauren Cohan (37) als Maggie Greene in die Serie zurückkehrt. Die Schauspielerin war zuletzt in der neunten Staffel zu sehen. Sie wird demnach in der elften Staffel wieder als Hauptdarstellerin dabei sein. „Es ist total surreal“, sagte Cohan dem Bericht zufolge auf der Comic Con. „Es fühlt sich einfach wie mein Zuhause an. Es ist wirklich emotional. Dies ist eine ganz besondere Comic Con und eine ganz besondere Familie und ich bin wirklich glücklich, hier zu sein.“

RND/hub/spot