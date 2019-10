Ist Greta Thunberg eine kommende Nobelpreisträgerin?

In etwas mehr als einem Jahr hat die 16-jährige Schwedin mit ihrem Schulstreik für das Klima die ganze Welt bewegt. Für den Friedensnobelpreis steht sie hoch im Kurs. Ihr Wille, ihr Netzwerk und auch die Medien haben sie dorthin gebracht.

Berlin. Michail Gorbatschow. Nelson Mandela. Barack Obama. Und nun also Greta Thunberg? Die schwedische Klima-Aktivistin könnte am Freitag als Friedensnobelpreisträgerin präsentiert werden. Wäre das nicht die Krönung einer fast unglaublichen Geschichte?

Der Geschichte einer 16-Jährigen, die binnen eines Jahres von der einsamen Schulschwänzerin fürs Klima zur Ikone für Millionen Menschen geworden ist. Die bisweilen jeden Freitag auf der ganzen Welt Menschen inspiriert, für eine schärfere Klimapolitik auf die Straßen zu gehen.

Aber ist das wirklich vorstellbar? Eine 16-Jährige, die mit gelber Regenjacke, Strickmütze und ihrem Plakat „Skolstrejk för Klimatet“ vor dem schwedischen Parlament saß und wenige Monate später zur eindrucksvollen Rednerin vor den Mächtigen dieser Welt geworden ist. Greta Thunberg trägt Angst und Wut der jungen Generation in die Welt. „Ich will, dass ihr in Panik geratet“ und „Wie könnt ihr es wagen?“ sind geflügelte Worte geworden. Aber ist Panik preiswürdig?

Greta Thunberg: Befürworter für Friedensnobelpreis

Menschen, die gerne die Rolle der Nobel-Jury übernehmen würden, gibt es zuhauf. Denn Thunberg polarisiert wie kaum eine andere Person. Befürworter wie Carola Rackete, selbst Aktivistin, schreiben ihr zu, etwas geschafft zu haben, „was viele vor ihr nicht geschafft haben, nämlich eine weltweite Bewegung zum Klimaschutz zu schaffen“. „Greta hätte den Friedensnobelpreis sicher verdient“, sagte die niedersächsische Schiffskapitänin, die durch ihre Flüchtlingsrettung mit der „Sea Watch 3“ auf dem Mittelmeer bekannt wurde, dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Oder wie die mutmaßlich 270.000 Fridays-for-Future-Demonstranten in Berlin vor dem Brandenburger Tor, Mitte September 2019. Oder wie Volker Quaschning, Professor für regenerative Energiesysteme und Mitbegründer von „Scientists for Future“, dem sogar niemand anderes einfallen würde, bei dem es in diesem Jahr angebracht wäre, sie oder ihn mit dem Friedensnobelpreis zu ehren.

Eltern von Greta Thunberg im Fokus

Auf der anderen Seite stehen Skeptiker – von den Verschwörungstheoretikern und regelrechten Feinden der 16-Jährigen ganz zu schweigen. Sie fragen: Ist Greta Angst nicht unpolitisch, gar naiv? Die Skeptiker halten Greta Thunberg bestenfalls für ein Opfer: für ein womöglich leidenschaftlich engagiertes, aber vom Medienrummel und dem Druck der Eltern doch überfordertes Mädchen, hinter dem ein ganzer Stab an Werbestrategen, politischen Einflüsterern und professionellen Klimaschutz-Lobbyisten stecken muss. Anders sei Thunbergs sagenhafter Aufstieg nicht zu erklären – und deshalb habe sie auch den Preis nicht verdient.

Gretas Eltern kennen die Vorwürfe. Mal werden sie als Fanatiker hingestellt, die ihr Kind zum Klima-Aktivismus gedrillt haben; mal ginge es ihnen um Promotion für die eigene Karriere, mal um Geld von unbekannten Dritten. Das Bild, das die Familie selbst zeichnet, ist klar: Greta hat vielmehr ihre Eltern bewegt als umgekehrt.

Denn Greta kommt nicht gerade aus einer Familie von Klima-Aktivisten. Ihr Vater, Svante Thunberg, sagte etwa dem Deutschlandfunk: „Ich liebte Autos, Reisen, Essen, Kleidung war mir total wichtig.“ Ihre Mutter, Malena Ernman, war schon vor Greta berühmt – vor zehn Jahren trat sie für Schweden beim Eurovision Song Contest in Moskau an. Für ihre Karriere als Opernsängerin reiste sie um die ganze Welt. Dann kam der Bruch in die Familie.

Eltern erzählen schonungslos von Greta Thunbergs Krankheit

Fliegen sei das absolut Schlimmste. Ein Satz, der von Greta Thunberg heute nicht ungewöhnlich klingt. Aber er fiel schon 2016 – zwei Jahre bevor sie der Weltöffentlichkeit bekannt werden sollte. Sie weigerte sich dem Klima zu Liebe, mit in den Urlaub zu fliegen.

Als ihr Vater und ihre Schwester zurückkehrten, erklärte sie: „Ihr habt gerade einen C02-Ausstoß in Höhe von 2,7 Tonnen verursacht, das entspreche der Jahresemission von fünf Einwohnern des Senegal.“ Von dort an hatte der Vater beschlossen, am Boden zu bleiben. Und auch die Mutter gab fortan das Fliegen auf, opferte ihre Karriere. Die Entscheidungen hätten Greta glücklich gemacht. So steht es in der Biographie der Familie.

Thunbergs Eltern haben sie vergangenes Jahr geschrieben. „Szenen aus dem Herzen – Unser Leben für das Klima“ dreht sich vornehmlich weniger um Gretas Glück als ihre Erkrankungen – und die ihrer Schwester. Die Eltern erzählen schonungslos von Gretas Depressionen, Essstörungen und der Odyssee bis zur Diagnose der Krankheit Asperger.

Gretas Obsession mit dem Klima

Im Nachgang der Veröffentlichung wird der Vorwurf laut, das Buch sei ebenfalls Teil der PR-Strategie der Familie Thunberg und der Veröffentlichungstermin passend zum Start von Gretas Streik gewählt, um die Einnahmen zu steigern. In der deutschen Übersetzung kontern die Verfasser: Das Geld aus dem Buchverkauf gehe an Greenpeace, WWF und weitere Organisationen. Dies sei die Entscheidung der beiden Kinder gewesen.

Auch der Vorwurf, Thunbergs Vater habe mit seinen Firmen von der Bekanntheit seiner Tochter profitiert, gilt mindestens für 2018 als widerlegt. Thunbergs beide Firmen haben in den letzten Jahren nicht mehr Gewinne gemacht als zuvor, eine sogar keinen Umsatz. Auch gegenüber dem Deutschlandfunk versucht Svante Thunberg im März, manche Vorwürfe über vermeintliche Geldgeber zu entkräften. Er bezahle alles selbst – unter anderem Bahnfahrkarten und Mietwagen für die vielen Termine.

Dass Gretas Reise über Europa hinaus führt, haben die Eltern damals sicher nicht vermutet. Von Gretas Obsession mit dem Klima und ihrer Unnachgiebigkeit wussten sie aber umso mehr. Sie habe angefangen nachzuzählen, wie oft die größten Zeitungen auf ihren Nachrichtenseiten über Umwelt und Klima berichteten. „Greta ist jemand, die nichts aus dem Auge verliert, was sie wichtig findet“, sagt die Mutter.

Hat ein Schwede Greta Thunberg entdeckt?

Dass Greta auf Drängen ihrer Eltern gestreikt habe, hat sie deshalb nach wiederholten Vorwürfen zurückgewiesen. Im Gegenteil, hätten diese sie bei ihrem Schulstreik anfangs nicht unterstützt. Mittlerweile sieht das gleichwohl anders aus – ihr Vater agiert als ihr Manager. Und doch lässt sich leicht ahnen, dass weder Gretas Aufstieg zum ständigen Medienereignis, noch ihr professioneller Umgang mit öffentlichen Auftritten und Aktionen oder auch den monatlich mutmaßlich Tausenden Medienanfragen, allein mit der Unterstützung aufopferungsbereiter Eltern zu schaffen war.

Dass Thunbergs zunächst einsamer Schulstreik der Öffentlichkeit derart schnell bekannt wurde, hat viel mit dem Unternehmer Ingmar Rentzhog zu tun. Der Schwede, jung, adrett gekleidet, gegeltes Haar, behauptet er von sich selbst, der Entdecker von Greta Thunberg zu sein.

Rentzhog ist der Gründer von „We don’t have time“, einem Netzwerk für Klima- und Umweltprojekte. Am Tag von Thunbergs erstem Schulstreik im August 2018 sei er ebenfalls vor dem Schwedischen Reichstag aufgetaucht und habe Fotos von Thunberg und ihrem Pappschild über das Netz verbreitet. „Ich habe Greta dann auch mit einer Menge geholfen und dazu auch mein Kontaktnetzwerk verwendet“, sagte er der schwedischen Zeitung Svenska Dagbladet. Rentzhog hat Thunberg schließlich auch den Platz bei ihrer ersten Klimakonferenz in Kattowitz im November 2018 verschafft.

Greta kappt draht zur Organisation

Thunbergs Auftritt in Polen ist auch die Geburtsstunde von Fridays for Future in Deutschland. „Als es vorbei war, ging ich zu Greta und bot ihr meine Unterstützung an“, schreibt Luisa Neubauer, das deutsche Gesicht der Bewegung, in ihrem Buch „Vom Ende der Klimakrise“, das kommende Woche erscheint. „Sie schien mir eine der wenigen auf dieser Konferenz zu sein, die den ganzen Wahnsinn überhaupt wahrnehmen. Am Freitag derselben Woche streikte ich das erste Mal für das Klima.“

Trotz des Zugangs zur Konferenz scheint Thunberg Rentzhog hingegen nicht als ihren Erfinder oder Entdecker zu sehen. Vielmehr hat Rentzhog wohl selbst versucht, von Thunbergs späterer Bekanntheit zu profitieren. Er habe ihren Namen zur Werbung genutzt, um Investoren anzulocken, schreibt die schwedische Zeitung.

Wahr ist demnach, dass Greta Thunberg zwar selbst für das Unternehmen als Jugendbotschafterin aktiv war. Svante Thunberg, Gretas Vater, dementierte jedoch, dass die Familie etwas von der Werbung mit Gretas Person gewusst habe. Greta selbst hat daraufhin ihren Draht zur Organisation gekappt.

Am Anfang stehen Bo Thorén und Kevin Anderson

Die Initialzündung für ihren Schulstreik kommt aus einer anderen Richtung. Durch die Teilnahme an einem Schreibwettbewerb zum Klimathema beim „Svenska Dagbladet“ stieß sie auf Bo Thorén, der junge Klima-Aktivisten für seine Kampagne suchte.

Thorén gehört dem Umweltverband „Fossil Free Dalsland“ an und ist auch bei „Extinction Rebellion“ beteiligt. Im Gegensatz zu Rentzhog scheint er nicht den medialen Auftritt zu suchen. Thunberg selbst erklärte, sie habe den Streik und weitere Ideen zunächst mit ihm und anderen Aktivisten diskutiert. Zudem stand Gretas Familie zu einem frühen Zeitpunkt in engem Kontakt zu dem bekannten britischen Klimaforscher Kevin Anderson.

Offenbar hatte auch der Kontakt zu Thorén weiter Bestand, wie sich Ende Oktober 2018 zeigte, als sie bei einer Veranstaltung von „Extinction Rebellion“ in London auftrat. Die Aktivisten protestieren vornehmlich mit Mitteln zivilen Ungehorsams, die Thunberg selbst auch befürwortet. In den sozialen Netzwerken teilt sie die Straßen- und Brückenbesetzungen dieser Woche in Berlin, London und anderswo.

Weiterer Support und die Reise nach Amerika

Auf der Straße, im Fernsehstudio und bei anderen öffentlichen Auftritten ist Thunberg mittlerweile alles andere als alleine: Helfer und PR-Profis schirmen sie ab und organisieren ihre Termine. Aus dem anfänglichen Unterstützerkreis ist ein breites Netzwerk mit professionalisiertem Management geworden.

Ein ganzes Team, nach eigenen Angaben freiwillige Helfer, schart sich um die 16-Jährige in Stockholm. Die Kommunikation auf ihrer Amerika-Reise übernimmt das amerikanische Klimaschutz-Unternehmen „Climate Nexus“, ein Partner des internationalen internationalen Kommunikationsnetzwerk GSCC. Laut der schwedischen Boulevardzeitung Expressen arbeiten bei letzterer zwei Vollzeitkräfte an der Pressearbeit. Ein Mitarbeiter hat dies gegenüber der Zeitung so bestätigt: „Die Familie wird mit Hunderten von Anfragen aus aller Welt überschwemmt und hat uns deshalb um Hilfe gebeten. Aber wir helfen nur mit den rein praktischen Fragen.“

Climate Nexus weiß, wie Thunberg geschickt auch für andere Projekte nutzen kann. Und andere Aktivisten wissen, welche Aufmerksamkeit ihnen durch sie zu Teil wird. So wie diese Woche in South Dakota. Thunberg besuchte das Indianerreservat Standing Rock und tritt in einer kleinen Schulturnhalle mit der ebenfalls 16-jährigen Tokata Iron Eyes, auf. Sie kämpft unter anderem gegen den Bau einer Öl-Pipeline, die die Trinkwasserversorgung des Stammes gefährden würde.

Auch bei ihren Reden erhält sie Unterstützung. Wie viel Thunberg selbst schreibt, ist letztlich schwer nachzuvollziehen. Seit sie eine solch große Zahl an Menschen erreiche, nehme sie allerdings Ratschläge – unter anderem von Wissenschaftlern – an, sagte sie im Februar. Dazu zählen der mit der Familie befreundete britische Forscher Kevin Anderson, der schwedische Forscher Johan Rockström und auch der deutsche Klimaforscher Stefan Rahmstorf, beide vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung, das Greta im Frühjahr besuchte.

Wie stehen Greta Thunbergs Chancen für den Friedensnobelpreis?

Wie stehen bei all dem Rummel um ihre Person nun also die Chancen auf die Krönung dieser unglaublichen Geschichte? Bei den Londoner Buchmachern für Wetten auf den künftigen Nobelpreisträger liegt Thunberg jedenfalls klar in Führung.

Beim Direktor des Osloer Instituts für Friedensforschung, Henrik Urdal, steht sie allerdings weniger hoch im Kurs. Jährlich veröffentlicht er eine Shortlist mit Namen aus dem Favoritenkreis. Ganz vorne sieht er unter anderem die weniger von den Medien getragene junge libysche Friedensaktivistin Hajer Sharief. Thunberg fehlt nicht etwa auf der Liste, weil Urdal ihr keine Chancen zuspricht, sondern vielmehr weil er keinen wissenschaftlichen Zusammenhang zwischen Klimawandel und bewaffnetem Konflikt sehe.

Falls sie den Preis wirklich bekommt, hätte Thunberg ein großes logistisches Problem: Anfang Dezember will sie bei der UN-Klimakonferenz in Chile auftreten. Die Preisverleihung ist am 10. Dezember in Oslo. Es gibt nur ein Verkehrsmittel, mit dem sie die 13.000 Kilometer rechtzeitig zurücklegen könnte.

Von Sebastian Stein/RND