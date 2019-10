„Fortnite“ down: Was bedeutet das schwarze Loch, und wann startet „Fortnite Season 11“?

„Fortnite“ geht demnächst mit einer neuen Season in die mittlerweile elfte Runde. Was sich bei „Fortnite Season 11“ ändert, wann das Update erscheint, und was Spieler sonst noch wissen müssen, haben wir hier zusammengefasst.

Weltuntergang in „Fortnite“? Wer sich derzeit bei dem beliebten Battle-Royale-Game einloggen will, starrt lediglich auf einen schwarzen Bildschirm. Kurz vor dem wahrscheinlichen Update für die neue Season wurde das „Fortnite“-Universum offenbar von einem schwarzen Loch verschluckt und beendet damit die bisherige zehnte Staffel. Aber wie und vor allem wann geht es weiter? Wird eine neue Map zur Verfügung gestellt oder werden Spieler bald wieder Zugang zur ursprünglichen Insel erhalten? Alle Infos rund um die neue „Fortnite Season 11“ fassen wir hier für Sie zusammen.

„Fortnite“ down: Schwarzes Loch im „Fortnite“-Stream

Am 13.10.2019 endete „Fortnite Season 10“ auf spektakuläre Weise – gegen 20 Uhr ereignete sich „The End“, bei dem die gesamte Map von einem schwarzen Loch verschluckt wurde. Aber nicht nur die Spielwelt, sondern auch die Nutzeroberfläche wurde auf diese Weise entfernt – wer derzeit „Fortnite“ starten will, sieht daher nur besagtes schwarzes Loch.

Schwarzes Loch in „Fortnite“: Zahlencodes und Minispiele zum Zeitvertreib

Epic Games hält seine Spieler trotz momentaner Unspielbarkeit auf Trab. Denn über dem schwarzen Loch erscheinen immer wieder mysteriöse Zahlen. Einige „Fortnite“-Fans wollen den Code bereits geknackt haben, der Folgendes besagt:

Abseits dessen haben Spieler sogar die Möglichkeit, trotz schwarzem Loch aktiv zu werden. Wer den berühmten Konami-Code eingibt (hoch, hoch, runter, runter, B/O, A/X), startet ein Minispiel. Als Pizza Pit-Stück werden dann Durr-Burger abgeschossen.

Wann endet „Fortnite Season 10“?

Season 10 wurde um eine Woche von Epic Games verlängert. In den Patch Notes gab der Entwickler bekannt, dass die aktuelle Staffel demnach am 13.10.2019 beendet wird. Spieler hatten bis dahin außerdem noch die Möglichkeit, das Batman-Crossover in Anspruch zu nehmen.

Release-Termin: Wann startet „Fortnite Season 11“?

In der Regel beginnt die neue „Fortnite“-Staffel stets an einem Donnerstag. Ein wahrscheinlicher Termin wäre demnach der 17. Oktober 2019. Dieses Datum ist allerdings noch nicht offiziell bestätigt.

„Fortnite Season 11“-Teaser

Bisher wurde die neue „Fortnite“-Staffel immer durch aufeinanderfolgende Teaser eingeleitet. Bisher hat Epic Games noch keinen solchen Teaser veröffentlicht – dies sollte sich aber in den kommenden Tagen erfahrungsgemäß ändern. Für Fans lohnt es sich daher, den Twitter-Account des Entwicklers im Auge zu behalten. Auch hier werden die einzelnen Teaser gesammelt und vorgestellt, sobald sie veröffentlicht wurden.

„Fortnite“: Trailer zu Season 11

Einen aktuellen Trailer zur neuen „Fortnite“-Staffel gibt es noch nicht. Spätestens zum Release der neuen Staffel dürfte Epic Games diesen jedoch zur Verfügung stellen. Sobald verfügbar, finden Sie den „Fortnite“-Trailer für Staffel 11 hier. Der Trailer der letzten Staffel 10 hatte folgende Highlights zu bieten:

„Fortnite Season 11“-Battle-Pass: Welche Inhalte bietet er?

Wie zu jeder neuen Season gibt es auch für Staffel 11 einen neuen Battle Pass. Dabei handelt es sich in der Regel um ein in 100 Stufen unterteiltes Ticket. Durch den Battle Pass lassen sich im Laufe der Season mehr als 100 kosmetische Anpassungen freischalten, darunter zum Beispiel Skins, Sprays, Emotes, Lackierungen, Gleiter oder Erntewerkzeuge.

Einen Überblick der Inhalte des Season-11-Battle-Passes werden wir hier veröffentlichen, sobald bekannt.

Was kostet der Battle Pass für „Fortnite Season 11“?

Ganz regulär kostet der Battle Pass 950 V-Bucks, also umgerechnet etwa 9,50 Euro. Wer direkt einige Stufen freischalten möchte, zahlt stattdessen 2.400 V-Bucks. Ansonsten kosten weitere Freischaltungen pro Stufe jeweils 150 V-Bucks, also 1,50 Euro. Insgesamt wird der Pass wieder 100 Stufen haben. Wer sich alles erspielen möchte, muss dafür rund 75 bis 150 Stunden Gameplay einplanen.

Der Kauf des Battle Passes schaltet außerdem alle wöchentlichen Herausforderungen frei. Daneben gibt es wieder zahlreiche kosmetische und praktische Zusätze zum Freischalten: Darunter Skins, V-Bucks, Pets, Lackierungen, Emoticons.

„Fortnite 11“-Story und -Map: Worum geht es dieses Mal und was ändert sich?

„Fortnite Season 11“ wird voraussichtlich Mitte Oktober 2019 starten. Naheliegend wäre also das Thema Halloween, das sich bestens für passende Skins und kosmetische Anpassungen anbietet. Darüber hinaus gab es auch im letzten Jahr ein spezielles Halloween-Event auf den „Fortnite“-Servern, Spieler dürften sich daher also in jedem Fall auch dieses Jahr auf ein paar gruselige Highlights freuen. Ansonsten gibt es bisher kaum Anhaltspunkte für die Weiterführung der „Fortnite“-Story, dafür jedoch etliche Fan-Theorien.

Vermutet wird etwa, dass die aktuelle Season 10 in der Vergangenheit spielt – aus diesem Grund passieren viele Ereignisse ähnlich, wie sie bereits aus vorherigen Staffeln bekannt sind. So zum Beispiel der Meteorit, der kurz vor dem Einschlag eingefroren in der Luft hängt, die zurückgekehrte schwebende Insel oder die Rakete, die in Dusty Depot gebaut wird.

In Season 11 könnten daher beispielsweise frühere Orte zurückgebracht werden und in anderer Form im Spiel erscheinen. Laut eines Leaks soll außerdem der Visitor zurückkehren, der bereits in Season 4 eine Rakete baute, die schließlich zu dem großen Riss am Himmel führte. Möglich wäre daher auch, dass der Visitor abermals eine Rakete baut – und vielleicht sogar die komplette Karte zerstört. Damit würde „Fortnite“ erstmals eine vollkommen neue Map spendiert werden.

Durch das Event „The End“ scheint die Aussicht auf eine völlig neue Karte mittlerweile sehr wahrscheinlich. Dafür spricht auch ein angeblicher Leak des italienischen Apple Stores, auf dem Bilder der neuen Karte zu sehen sein sollen:

