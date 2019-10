„Bauer sucht Frau“: Die neue Staffel startet am 14. Oktober

„Bauer sucht Frau“ startet am 14. Oktober auf RTL in die 15. Staffel. Ein weiteres Mal sind liebestolle Landwirte auf der Suche nach einer passenden Partnerin. Welcher Bauer wirklich eine Frau findet, erfahren Sie in den wöchentlich neuen Folgen.

Die berühmte Kuppelshow der Landwirte startet auf RTL mit der 15. Staffel. Ab dem 14. Oktober führt Moderatorin Inka Bause bei „Bauer sucht Frau“ wieder mögliche Traumfrauen auf die Höfe ihrer Kandidaten.

Zunächst steigt das traditionelle Scheunenfest, bei dem die Kandidaten die Damen kennenlernen und ihre Wahl treffen, welche Frauen ihre Höfe besuchen dürfen. In den nächsten Folgen wird sich zeigen, ob der Funke überspringt und die Bauern eine Frau für sich gewinnen können.

Wo ist „Bauer sucht Frau“ zu sehen?

Die neue Staffel „Bauer sucht Frau“ ist wöchentlich auf RTL zu sehen. Jeden Montag um 20.15 Uhr wird eine neue ländliche Liebesgeschichte ausgestrahlt. Als TV-Now-Premium-Nutzer lassen sich die Sendungen auch online streamen und die vergangenen Folgen in voller Länge nachholen. Die verschiedenen Episoden stehen in der TV-Now-Mediathek zur Verfügung.

Wann sind die Sendetermine für „Bauer sucht Frau“?

Alle acht Folgen der 15. Staffel von „Bauer sucht Frau“ werden auf RTL gesendet. Ab dem 14. Oktober erscheinen die Folgen wöchentlich bis zum großen Finale am 2. Dezember. Hier finden Sie die kommenden Sendetermine:

Montag, 14. Oktober – 20.15 Uhr auf RTL Montag, 21. Oktober – 20.15 Uhr auf RTL Montag, 28. Oktober – 20.15 Uhr auf RTL Montag, 4. November – 20.15 Uhr auf RTL Montag, 11. November – 20.15 Uhr auf RTL Montag, 18. November – 20.15 Uhr auf RTL Montag, 25. November – 20.15 Uhr auf RTL Montag, 2. Dezember – 20.15 Uhr auf RTL

Die Wiederholungen der jeweiligen neuen Folge werden immer am darauffolgenden Sonntag um 14.40 Uhr auf RTL ausgestrahlt oder sind für TV-Now-Kunden in der Mediathek abrufbar.

„Bauer sucht Frau“: Das sind die Kandidaten

In der neuesten Staffel von „Bauer sucht Frau“ stehen insgesamt elf neue Kandidaten bereit, um die große Liebe zu finden. Das sind die Landwirte im Überblick:

Burkhard aus Ostfriesland: Ein Pferdewirt, dem seine Familie sehr wichtig ist. Er wünscht sich eine ehrliche, humorvolle Frau an seiner Seite. Christian aus Celle: Der 33-Jährige wollte schon immer Landwirt werden und glaubt durchweg an Liebe auf den ersten Blick. Er sucht eine lebensfrohe und unternehmungslustige Frau. Christopher aus Cuxhaven: Im Norden Niedersachsens kümmert sich Christopher um gut 70 Kühe und wünscht sich eine aufgeschlossene, fröhliche Frau an seiner Seite. Henry aus Bentheim: Mit einer Alpakazucht hat der 49-Jährige eine etwas andere Farm aufgebaut. Nun sucht er eine passende Dame, mit der er sein Leben auf dem Land teilen kann. Jürgen aus dem Wartburgkreis: Der rüstige Rentner lebt seit drei Jahren als Witwer auf seinem Hof und wünscht sich eine Frau an seiner Seite, mit der er den Rest seines Lebens verbringen kann. Kai aus dem Wetteraukreis: Mit seinen 41 Jahren ist Kai immer noch sehr sportlich und verbringt viel Zeit mit seinem Sohn Pascal (16). Ihm fehlt derzeit nur noch eine Frau, um glücklich zu sein. Michael aus Mittelfranken: Der Garten- und Landschaftsbauer lebt mit seinen Eltern und seiner zweijährigen Tochter auf einem Hof und würde gerne eine lebensfrohe Frau in seine Familie integrieren. Rudi aus Paraguay: Der gläubige Christ wünscht sich nichts sehnlicher als eine liebevolle Frau an seiner Seite, um sein Leben mit ihr zu teilen. Thomas H. aus dem Rhein-Sieg-Kreis: Der 27-jährige Milchbauer bewirtschaftet zusammen mit seinen Eltern einen großen Hof. Schon seit fünf Jahren ist er auf der Suche nach einer fröhlichen Frau, mit der er eine Familie gründen kann. Sven aus Barnim: Mit den Eltern und der 16-jährigen Tochter hat Sven bereits eine wundervolle Familie, die er gerne um eine temperamentvolle Ehefrau erweitern würde. Thomas W. aus Ostfriesland: Der begeisterte Viehhändler und Rinderzüchter sucht eine besondere Partnerin, auf die er sich verlassen kann und die immer für ihn da ist, so wie er für sie da sein würde. Was passiert in der kommenden Folge?

In der ersten Folge der 15. Staffel von „Bauer sucht Frau“ begegnen sich die elf antretenden Bauern und die 28 zur Wahl stehenden Damen zum ersten Mal. Beim großen Scheunenfest wird der erste Kontakt hergestellt und die Kandidaten wählen ihre Frauen für die kommenden Wochenbesuche auf ihren Höfen.

Dabei wird es in diesem Fall besonders heiß. Die im Hochsommer gedrehte Folge zeigt alle Teilnehmer bei Temperaturen von an die 40 Grad. Ob die Landwirte trotz glühender Hitze einen guten Eindruck hinterlassen können, erfahren Sie am 14. Oktober um 20.15 Uhr.

RND