“Bauer sucht Frau”: Diese Rekorde bringt die neue Staffel

Die Kuppelshow “Bauer sucht Frau” (RTL) geht in die 15. Runde. So viele Rekorde wie in diesem Jahr wurden bei der beliebten TV-Show aber noch nie aufgestellt.

Am Montagabend startet die Kuppelshow „Bauer sucht Frau“ mit acht neuen Folgen in die 15. Staffel. Worauf sich Fans des Kultformats freuen können: So gibt es das bisher heißeste Scheunenfest der Show. Bis zu 50 Grad Celsius herrschten bei den Dreharbeiten. Eine mobile Kühlanlage musste angeschlossen werden, um die Temperaturen erträglicher zu machen.

28 Frauen kamen zum Scheunenfest, die sich für die elf Bauern beworben hatten. Auch das ein Rekord. Fünf Bewerberinnen suchte sich allein Bauer Michael aus. Bauer Thomas ist mit 2,11 Metern der größte Bauer, der bisher an der Sendung teilnahm. Niedersachse Henry hingegen ist der erste Bauer, der Alpakas züchtet.

RND/kiel