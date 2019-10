“Köln 50667”: Termin für letzte Folge mit Ingo Kantorek steht fest

Vor zwei Monaten starb “Köln 50667”-Schauspieler Ingo Kantorek. Jetzt steht fest, wann die letzte Folge mit ihm bei RTL2 ausgestrahlt werden soll.

Köln. Nun steht fest, wann die letzte „Köln 50667“-Folge mit dem tödlich verunglückten Ingo Kantorek ausgestrahlt wird. So wird Kantorek am 23. Oktober ein letztes Mal in seiner Rolle als Alex Kowalski in der Dailysoap zu sehen sein. Im Anschluss an die Folge gibt es ab 20.15 Uhr eine Sondersendung mit dem Titel „Ingo Kantorek – Ein Leben voller Leidenschaft“. In der Reportage sollen Freunde und Wegbegleiter zu Wort kommen.

Die Rolle des Alex Kowalski wird übrigens nicht nachbesetzt: „Ingo war ein außergewöhnlicher Mensch und hat seit der ersten Stunde von ,Köln 50667‘ die Serie nachhaltig mit geprägt. Daher werden wir die Rolle des Alex, die Ingo so leidenschaftlich und authentisch verkörpert hat, nicht neu besetzen. Aber für uns ist völlig klar, dass es mit der Serie weitergehen wird“, sagte RTL2-Unternehmenssprecher Carlos Zamorano zu „Bild“.

Kantorek und seine Frau Suzanna waren am 16. August bei einem schweren Autounfall ums Leben gekommen.

RND/kiel