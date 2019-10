WDR-Intendant Tom Buhrow singt in Radiosendung

Tom Buhrow ist Intendant des WDR – und offenbar auch ein talentierter Sänger. Unter Beweis stellt er das am Sonntagabend im Radio.

Köln. Der Intendant des Westdeutschen Rundfunks, Tom Buhrow, ist am Sonntag singend in einer Radiosendung seines WDR zu hören. Die Sendung „Klassik populär: Roadtrip“ werde an diesem Sonntagabend ab 19 Uhr bei WDR 4 ausgestrahlt, sagte eine Sprecherin. Zuvor hatte die „Süddeutsche Zeitung“ berichtet.

Unter dem Motto „My American Songbook“ nahm der Intendant (61) gemeinsam mit dem WDR-Funkhausorchester und dem WDR-Rundfunkchor seine persönlichen Lieblingslieder auf, hieß es. Darunter seien viele Bob-Dylan-Songs. Das Konzert wurde bereits Mitte September im Kölner Funkhaus aufgenommen.

