Kehrt Marijke Amado zurück zu RTL?

Köln. Sie könnte noch mal die große Bühne bekommen: Laut der „Bild am Sonntag“ plant RTL ein Comeback mit Marijke Amado (65) als Moderatorin. 21 Jahre nachdem sie in der „Mini Playback Show“ letztmals Kinder glücklich machte, dürfte die Holländerin bald wieder in Serie bei dem Sender zu sehen sein.

Amado soll Anfang 2020 ein neues Frauen-Talkformat am Nachmittag moderieren. Allerdings soll dieses nicht täglich von Amado präsentiert werden, sondern von wechselnden prominenten Moderatorinnen. Erste Pilotfolgen wurden offenbar bereits im Sommer produziert.

Auch Britt und Ilka Bessin sind dabei

Dabei sollen auch Britt Hagedorn (47) und Ilka von Bessin (47, „Cindy aus Marzahn“) als Moderatorinnen mit von der Partie gewesen sein. RTLs Planungen sehen vor, die neue Talkshow zunächst für vier Wochen im TV zu testen.

RND/ros/spot