Trotz “Fernsehgarten”-Eklat: Mockridge darf im ZDF moderieren

Das Verhältnis zwischen und dem ZDF war zuletzt nicht besonders gut. Nun bekam er trotzdem wieder einen Auftritt in dem Sender. In der “Heute Show” hatte er einen großen aber kurzen Auftritt.

Das ZDF und – nach echter Liebe sah das zuletzt nicht unbedingt aus. Für seine Sendung „Luke – Die Greatnightshow“ hatte der Komiker und Moderator den „Fernsehgarten“ gecrasht und das Publikum und Gastgeberin Andrea Kiewel mit seinem Auftritt ordentlich verstört und geärgert.

Trotzdem hat Mockridge nun wieder einen Auftritt im ZDF bekommen. Am Freitagabend war er in der „Heute Show“ zu sehen und vertrat dort sogar für kurze Zeit den Moderator Oliver Welke.

ZDF „Heute Show“ – Auftritt für

Und das kam so: Welke und Valerie Niehaus sprachen in der Satiresendung zunächst über Mode und den stetig wechselnden Zeitgeist. Da sagte Niehaus: „Wissen Sie, was noch krank ist? Wenn eine Sendung, die auch viele junge Menschen gucken, seit über zehn Jahren von demselben Polyester-Anzug mit Kassenbrille moderiert wird.“ Gemeint war damit natürllich Welke. Eine neue Kollektion ab und zu, das wäre doch hin und wieder ganz schön.

Auftritt Mockridge: Unter lautem Jubel des Studiopublikums springt er hinter Welke auf die Bühne und übernimmt Welkes Platz. Seine ersten Worte: „soviel Applaus im ZDF – das ist für mich eine ganz neue Situation.“ Komplett zufrieden ist Mockridge allerdings nicht mit der Situation. Denn das erste Thema, das er anmoderieren soll, überzeugt ihn nicht: 70 Jahre DGB.

ZDF „Heute Show“ – Welke übernimmt wieder von Mockridge

Nach dem folgenden Beitrag war es dann allerdings schon wieder vorbei mit . Nach dem Einspieler saß Welke wieder auf seinem angestammten Platz. „Da braucht ihr gar nicht so enttäuscht zu gucken.“ Mockridge müsse leider noch eine neue Nummer für den „Fernsehgarten“ einzustudieren.

Die „Heute Show“ in der ZDF-Mediathek

