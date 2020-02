„Rote Rosen“-Vorschau: So geht es am Donnerstag weiter

Montags bis freitags läuft „Rote Rosen“ im Ersten. Die erfolgreiche deutsche Telenovela gibt es schon seit 13 Jahren, inzwischen läuft die 17. Staffel. Hier erfahren Sie, wie es in den nächsten Folgen weitergeht.

Lüneburg. Seit mehr als zwölf Jahren läuft „Rote Rosen“ nun schon im Nachmittagsprogramm des Ersten. Mit konstanten Zuschauerzahlen von rund 1,5 Millionen gehört die Serie zu den erfolgreichsten deutschen Telenovelas. Typisch für Serien diesen Formats sind auch bei „Rote Rosen“ Beziehungsgeschichten der Protagonisten Hauptbestandteil der Handlung. Besonders für die Serie ist indes, dass eine Frau mittleren Alters im Mittelpunkt steht.

Schauplätze der Serie sind das Fünfsternehotel Drei Könige sowie die unterschiedlichen Arbeitsorte der Charaktere. Dabei thematisiert die Telenovela immer auch die beruflichen und privaten Schicksale der Protagonisten.

Wie geht es in den nächsten fünf Folgen von „Rote Rosen“ weiter? Mit unserer Fünf-Tage-Vorschau bleiben Sie immer im Bilde.

„Rote Rosen“: Ausfälle im Februar 2020

Wegen Programmänderungen kommt es immer wieder zu Ausfällen von „Rote Rosen“. Diese Folgen fallen im Februar aus:

Folge 3071 am Mittwoch, 19.02.2020. Grund: Biathlon-Weltmeisterschaften Folge 3073 am Freitag, 21.02.2020. Grund: Weltcup Skispringen Folge 3074 am Montag, 24.02.2020. Grund: Rosenmontagszug Köln 2020

Die ausfallenden Folgen werden jeweils am nächsten regulären Sendetermin ausgestrahlt.

„Rote Rosen“ am Donnerstag, 27.02.2020: Folge 3074

Die Vorstellung, Gregor könnte mit Cynthia schlafen, weckt Carlas Eifersucht, auch wenn sie das nicht wahrhaben will. Denn zwischen den beiden läuft es erstaunlich gut. Gregor gibt den perfekten Partner und Carla kann trotz ihrer Krankheit Leichtigkeit leben. Dennoch kommt ein Geständnis Carlas für beide völlig überraschend.

Dass Astrid Alex ermutigt hat, ausgerechnet an Heikes Todestag auf Bruno zuzugehen, war anscheinend keine gute Idee. Denn Bruno und Alex haben sich jetzt richtig zerstritten.

Um seinen Amerika-Deal zu retten, muss Gregor Cynthia Blackrose einen Tag länger in Lüneburg halten. Da kommt ihm Torben gerade recht – er verkuppelt die beiden erfolgreich mit dem positiven Nebeneffekt, dass Cynthia auch ihre Lesung in der Gärtnerei hält und damit das Sexleben der Lüneburger anheizt.

Claudia erkennt durch Hannes‘ weise Worte, dass sie Willi gehen lassen muss. Zu Bens Erleichterung beschließt sie, seine Asche doch an Willis Traumziel Rimini zu verstreuen.

„Rote Rosen“ am Freitag, 28.02.2020: Folge 3075

Cem versucht, sich mit seinem dicken Bankkonto über den Verrat an seiner Familie hinweg zu trösten. Dabei gesteht er Alex, dass er sich immer noch irgendwann mit Amelie eine richtige Familie wünscht. Aber davon will die nichts wissen. Amelie sticht es leicht, als sie Gregors Glück mit Carla sieht. Doch dann besinnt sie sich auf ihr eigenes Glück, das einfach perfekt scheint: Cem und sie sind jung, erfolgreich und ungebunden. Für Amelie kann alles für immer bleiben, wie es ist. Bis sie feststellt, dass sie schwanger ist …

Als Carla die magischen drei Worte rausrutschen, nagelt Gregor sie glücklich darauf fest. Sie beschließen, ihre Beziehung geheim zu halten – um gleich vor Britta aufzufliegen.

Alex hat genug von Bruno und bricht den Kontakt ab. Bruno lässt seine Wut an Pia aus. Das ruft Astrid auf den Plan – und schon hat Judith neue Munition, um bei Alex gegen Astrid zu schießen. Die akzeptiert trotzig Alex’ Wunsch nach Abstand. Als Astrid Henning in Stockholm erreicht, um ihrer Wut Luft zu machen, trifft sie auch bei ihm mit den Erinnerungen an Heikes Tod einen Nerv.

„Rote Rosen“ am Montag, 02.03.2020: Folge 3076

Während Merle auf Gunters Rückkehr aus den Staaten wartet, lernt sie den attraktiven Peter Mangold, einen Kollegen von Thomas, kennen. Obwohl Merle einräumt, sich von Mangold angezogen zu fühlen, will sie an einem Neustart in ihrer Beziehung zu Gunter arbeiten. Doch dann eröffnet Thomas ihr, dass Gunter noch länger in den Staaten bleibt.

Amelie erfährt, dass sie schwanger ist – aber sie beschließt, die Schwangerschaft abzubrechen. Britta bittet sie eindringlich, Cem zu informieren. Amelie ahnt, dass Cem ihre Entscheidung nicht mittragen wird, und entscheidet sich dagegen.

Weil Alex die Geschäftsbeziehung mit Astrid aufgekündigt hat, weiß sie nicht, was sie jetzt mit dem Berg von Frischkäse machen soll, der fürs “Stint” bestimmt war. Carla rät, den Käse zu “Pralinen” zu verarbeiten. Britta und Tina bieten sich sofort als Test-Esserinnen an. Als Alex seine Entscheidung rückgängig machen will, lässt Astrid ihn abblitzen. Alex kämpft verzweifelt um Gäste im “Stint”, aber Gregor verweigert das Geld für eine neue Inneneinrichtung.

„Rote Rosen“ am Dienstag, 03.03.2020: Folge 3077

Als Judith erfährt, dass Alex ihretwillen den Liefervertrag mit Astrid gekündigt hat, spürt sie seine immer noch wachen Gefühle für Astrid. Deshalb will sie ihn weiter an sich binden. Sie bietet ihm an, mit ihrem Schwarzgeld den ersehnten „Stint“-Umbau zu finanzieren. Alex bedrängt sie mit Fragen nach der Herkunft des Geldes, bis Judith in die Enge gedrängt gesteht, dass Gregor sie im Amt bestochen hat.

Merle ist schockiert über Gunters nicht abgesprochene Weiterreise nach Costa Rica, zumal er sie ohne Nachricht lässt. Sie sagt Tina, wie enttäuscht sie von Gunter ist – und sucht die Nähe von Peter Mangold, der sie charmant umwirbt.

Britta ist überglücklich über Lukes Besuch, und der erweist sich mit einem innigen Liebesgeständnis als Traummann.

Vivien zieht im Hotel heimlich ihren Friseur-Service auf und bedient Torben als ersten Kunden, hat aber alle Mühe, ihren kleinen Nebenverdienst vor Amelie geheim zu halten. In Amelies und Cems Sexleben läuft’s nicht so gut, weil die schwangere Amelie geruchsempfindlich auf Cems After Shave reagiert.

„Rote Rosen“ am Mittwoch, 04.03.2020: Folge 3078

Astrid klärt Tina beiläufig darüber auf, dass ihr gemeinsamer Vater ihre Mutter gewohnheitsmäßig betrogen hat. Tina bezichtigt Astrid daraufhin der gemeinen Lüge. Schnell wird klar, dass Tinas romantische Vorstellung von Liebe nicht mit der nüchternen Sicht Astrids zusammenpasst. Als Astrid einen Rosenstrauß von Henning ironisch kommentiert, führt Tina ihrer Schwester vor Augen, dass sie zu feige ist, mit ganzem Herzen zu lieben!

Alex ist schockiert, als er begreift, welches Ausmaß der Betrug hat, in den Judith sich von Gregor hat verwickeln lassen. Er wendet sich empört von ihr ab. Ausgerechnet Bruno bringt ihn mit einem Plädoyer für die Familie dazu, sich mit Judith zusammenzusetzen. Oskar zuliebe!

Amelie kämpft damit, durch die Schwangerschaft nicht über ihren eigenen Körper bestimmen zu können. Unglücklich gesteht sie Britta, dass sie den Tag der Abtreibung herbeisehnt.

Vivien betreibt ungerührt weiter ihren kleinen Friseur-Service auf den Hotelzimmern. Dabei beobachtet Amelie, wie Torben Vivien für ihre Dienstleistung bezahlt, und zieht völlig falsche Schlüsse.

„Rote Rosen“: Sendetermine im TV und Livestream

Eine neue Folge „Rote Rosen“ läuft regulär montags bis freitags von 14.10 bis 15 Uhr im Ersten. Parallel zur Ausstrahlung im TV zeigt die ARD eine neue Folge immer auch im Livestream.

Wiederholungen im TV und Internet

Sie haben eine Folge „Rote Rosen“ verpasst? Kein Problem, einzelne Folgen der Telenovela werden auf den Dritten Programmen der ARD wiederholt. Das sind die Wiederholungstermine im Free-TV:

HR, Montag bis Freitag, ab 6.15 Uhr (Uhrzeit variiert) NDR, Montag bis Freitag, 7.20 Uhr RBB, Montag bis Freitag, 10.30 Uhr MDR, Montag bis Freitag, 7.10 Uhr

Außerdem sind die letzten Folgen noch drei Monate lang als Video-on-Demand-Angebot in der ARD-Mediathek online abrufbar.

Start der 17. Staffel von „Rote Rosen“

Am 29. Oktober 2019 startete „Rote Rosen“ in die 17. Staffel. Wie für die Serie üblich, ging damit ein Wechsel der weiblichen Hauptfigur einher. Als neue Protagonistin steht seit Folge 3001 Astrid Richter, gespielt von Claudia Schmutzler, für 200 neue Folgen im Mittelpunkt der Handlung. Das bedeutete auch, dass der Vorspann neu zusammengestellt werden musste. Alles andere bleibt jedoch beim Alten: „Rote Rosen“ läuft wie gewohnt um 14.10 Uhr im Ersten.

Wo spielt „Rote Rosen“?

„Rote Rosen“ wird in seinem Haupthandlungsort Lüneburg gedreht und produziert. Auch einige Orte in der Umgebung dienen als Drehorte für die Serie. Die Dreharbeiten starteten am 21. August 2006.

Darsteller und Rollen von „Rote Rosen“

Zu den langjährigen Darstellern der Serie gehören Gerry Hungbauer alias Thomas Jansen, Brigitte Antonius alias Johanna Jansen, Hermann Toelcke alias Gunter Flickenschild, Maria Fuchs alias Carla Saravakos und viele mehr.

Das sind Hauptdarsteller und ihre Rollen in der aktuellen Staffel:

Darsteller Rolle Dabei seitGerry Hungbauer Thomas Jansen 2006 (mit Unterbrechung)Brigitte Antonius Johanna Jansen 2006Hermann Toelcke Gunter Flickenschild 2007Maria Fuchs Carla Saravakos 2008 (mit Unterbrechung)Jelena Mitschke Dr. Britta Berger 2009 (mit Unterbrechung)Joachim Kretzer Torben Lichtenhagen 2010 (mit Unterbrechung)Hakim-Michael Meziani Benjamin “Ben” Berger 2011Anja Franke Merle Vanlohen 2011Claus Dieter Clausnitzer Hannes Lüder 2012Samantha Viana Eliane da Silva 2014Wolfram Grandezka Gregor Pasch 2018Lara-Isabelle Rentinck Amelie Fährmann 2019Varol Sahin Cem Ergun 2019Philipp Oliver Baumgarten Alexander “Alex” Maiwald 2019Katrin Ingendoh Judith Schäfer 2019Herbert Ulrich Henning Maiwald 2019

