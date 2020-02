“Alles was zählt”-Vorschau: So geht es am Donnerstag weiter

Was passiert in den nächsten Folgen von “Alles was zählt”? Mit unserer Fünf-Tage-Vorschau sind Sie immer im Bilde.

Köln. Macht, Geld, Prestige und natürlich Liebe – eben alles, was zählt, zumindest wenn es um die gleichnamige Daily Soap von RTL geht. Neben GZSZ und “Unter uns” ist „Alles was zählt“ (AWZ) die dritte tageswöchentliche Serie des Senders, um die sich seit 2006 eine große Fangemeinschaft gebildet hat.

Die erfolgreiche Daily Soap hat inzwischen die 3000-Folgen-Marke geknackt und wird täglich weiter produziert. Passend zum Titelsong von Christina Stürmer kriegen auch die Fans der Serie “nie genug”. Belegt wird das durch die stabilen Einschaltquoten (durchschnittlich 12,2 Prozent Marktanteil) und den hohen Zuschauerzahlen (über 2 Millionen).

Dreh- und Angelpunkt der Serie ist das fiktive Sportzentrum “Steinkamp Sport & Wellness” in Essen. Andere wiederkehrende Schauplätze sind der “Club A40” oder die “Kneipe No.7”. Hier nehmen viele Geschichten der zahlreichen Charaktere ihren Lauf. Im Vordergrund steht dabei immer wieder auch der Sport. Neben Tanzen, Boxen und Fußball ist vor allem Eiskunstlauf eine häufig thematisierte Sportart.

AWZ-Vorschau: So geht es bei “Alles was zählt” weiter

Eine neue Folge von “Alles was zählt” läuft montags bis freitags von 19.05 Uhr bis 19.40 Uhr auf RTL. Wie es in den nächsten fünf Folgen weitergeht, lesen Sie hier.

AWZ-Vorschau für Donnerstag, 20.02.2020: Folge 3379

Lena muss sich eingestehen, dass sie doch sehr unter ihrer Trennung von Marian leidet. Aber auch wenn es sie schmerzt, ist sie sich ganz sicher, dass es auf jeden Fall die richtige Entscheidung war, die Beziehung mit Marien endgültig zu beenden.

AWZ-Vorschau für Freitag, 21.02.2020: Folge 3380

Chiara hat nur einen Wunsch: Sie will unbedingt das neue Werbegesicht für InkaKraft! werden.

Als sie das Gefühl hat, dass Ronny ihren Plänen im Weg steht, trifft sie eine schwere Entscheidung. Ihrer Zukunft zuliebe beendet sie kurzerhand die Beziehung zu ihm.

AWZ-Vorschau für Montag, 24.02.2020: Folge 3381

Chiara konzentriert sich voll und ganz darauf, das InkaKraft!-Werbegesicht zu werden. Die Trennung von Ronny blendet sie dabei komplett aus. Derweil ist Marie verunsichert, da sie vermutet, dass Deniz ihr etwas verschweigt.

Immer wieder lässt Moritz blöde Sprüche über Lucies Nebenjob fallen, was Lucie anstandslos erträgt. Als Moritz jedoch ein Missgeschick passiert, bringt sie sich mit einem ungerechten Vorwurf in arge Bedrängnis.

AWZ-Vorschau für Dienstag, 25.02.2020: Folge 3382

Chiara glaubt, dass sie beim Entscheidungslauf besser war als Marie. Sie will sich nicht geschlagen geben und weiter darum kämpfen, doch noch das Werbegesicht für “InkaKraft!” zu werden. Derweil plagen Moritz ganz andere Sorgen.

Er ist sich nicht sicher, welche Gefühle Lucie für ihn hegt. Empfindet sie vielleicht doch mehr für ihn, als sie immer vorgibt? Lucie macht ihm klar, wie ihre Gefühlswelt aussieht.

AWZ-Vorschau für Mittwoch, 26.02.2020: Folge 3383

Nach einer Begegnung mit Niclas gerät Marian völlig aus dem Gleichgewicht. Er kommt gegen seine Aggressionen nicht mehr an und zieht sich deshalb zurück. Er sucht nach einer Möglichkeit, mit seinen Gefühlen umzugehen.

Nachdem Ina ihn nicht erreichen kann, beschließt sie, den Imbiss auf eigene Faust reparieren zu lassen. Doch das ist bei weitem nicht die einzige Baustelle, mit der sie sich herumschlagen muss.

Sie haben eine Folge von AWZ verpasst?

Regulär wird “Alles was zählt” immer abends von Montag bis Freitag um 19.05 Uhr bei RTL ausgestrahlt. Seit der Programmänderung im August 2013 zeigt RTL allerdings keine Wiederholungen von AWZ mehr. Stattdessen wurden diese auf den Bezahlsender Passion, der zur RTL-Gruppe gehört, ausgelagert. Hier wird die Wiederholung der neuesten Folge immer am nächsten Werktag um 8.45 Uhr ausgestrahlt. Darüber hinaus kann die Serie auch online auf TV NOW, dem Zusatzprogramm von RTL, geschaut werden.

