Playstation Now im November 2019: Diese neuen Spiele gibt es zum Streaming bei PS Now

PS-Now-Abonnenten haben die Möglichkeit, auf eine große Spielebibliothek von Sony zuzugreifen. Monatlich wird das Sortiment mit weiteren Titeln ergänzt. Diese Spiele kommen im November 2019 neu hinzu.

Sony hat die Liste an Neuzugängen für das Playstation-Now-Sortiment im November 2019 veröffentlicht. Ab sofort sind drei weitere Spieletitel abrufbar, die in der umfangreichen Bibliothek zum Streaming und Download zur Verfügung stehen werden.

Neu bei PS Now im November 2019 „Persona 5“ (bis 4. Februar verfügbar) „Mittelerde: Schatten des Krieges“ (bis 4. Februar verfügbar) „Hollow Knight“Ab November 2019 bei PS Now: „Persona 5“ „Persona 5“ Genre: Rollenspiel Erscheinungsdatum: 2017

„Persona 5“ ist der aktuellste Teil der beliebten „Persona“-Reihe. Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Phantomdieben, die am Tage ein normales Leben als Schüler führen und bei Nacht in einer mysteriösen Metawelt die Menschheit retten. Tagsüber müssen dabei soziale Kontakte gepflegt und der Alltag mit Schule und Nebenjob gemeistert werden, was Auswirkungen auf das nächtliche Leben als Phantomdieb hat. Des Nachts liegt es an ihnen, Monster in den surrealen Welten des Unterbewusstseins zu bekämpfen, die durch die Herzen korrupter Erwachsener entstehen. Das Ziel ist klar: die Gesellschaft nach eigenen Maßstäben grundlegend zu reformieren.

„Persona 5“ wird bis zum 4. Februar in der PS-Now-Bibliothek verfügbar sein.

Ab November 2019 bei PS Now: „Mittelerde: Schatten des Krieges“ „Mittelerde: Schatten des Krieges“ Genre: Action-RPG Erscheinungsdatum: 2017

„Mittelerde: Schatten des Krieges“ führt Spieler in die dunklen Tiefen von Mordor. Armeen müssen aufgestellt und Festungen erobert werden, um den Kampf gegen Sauron und seine Ringgeister zu bestehen. Das hochgelobte Nemesis-System erschafft dabei einzigartige persönliche Geschichten sowohl von Mitstreitern als auch von Gegnern, welche Mittelerde noch glaubhafter und die Schlachten noch epischer werden lassen.

„Mittelerde: Schatten des Krieges“ wird bis zum 4. Februar in der PS-Now-Bibliothek verfügbar sein.

Ab November 2019 bei PS Now: „Hollow Knight“ „Hollow Knight“ Genre: Action-Plattformer Erscheinungsdatum: 2018

Das von Kritikern gelobte „Hollow Knight“ entführt Spieler in eine mystische, offene Welt voller Insekten und Helden. Verwinkelte Höhlen, uralte Städte und liebenswürdige Charaktere erzählen in diesem Side-Scrolling-Actionhit eine packende Geschichte mit über 150 Gegnern, 40 epischen Bossen, zahlreichen Verbesserungsmöglichkeiten und einem intuitiven Gameplay.

Playstation Now im Oktober 2019: Preissenkung und Erweiterung

Playstation Now erlebte zuletzt im Oktober eine Preissenkung und eine Erweiterung der Bibliothek. Für 9,99 Euro pro Monat beziehungsweise 24,99 Euro für drei Monate oder 59,99 Euro im Jahr haben Nutzer von Playstation Now Zugriff auf über 650 Spiele für Playstation 4, Playstation 3 und sogar Playstation 2, die online gestreamt oder heruntergeladen werden können. Da mit Playstation Now auch auf dem Windows-PC gestreamt werden kann, sind Playstation-exklusive Spiele auch auf dem Computer erlebbar.

Jeden Monat kommen neue Spiele hinzu, wobei ausgewählte Blockbuster-Titel für jeweils drei Monate im Sortiment verbleiben. Den Start machten im Oktober „Grand Theft Auto V“, „God of War“, „Uncharted 4: A Thief’s End“ und „inFamous: Second Son“, die bis Januar in der PS-Now-Bibliothek spielbar sein werden. Mit „Persona 5“, „Mittelerde: Schatten des Krieges“ und „Hollow Knight“ bereichern ab sofort drei weitere Videospiel-Perlen die Bibliothek von Playstation Now.

Was ist Playstation Now?

Playstation Now oder kurz PS Now ist ein Streamingservice von Sony, über den sich Spiele nutzen lassen. Es handelt sich um einen Abo-Service, bei dem Spieler auf Basis einer monatlichen Gebühr Zugriff auf eine umfangreiche Spielebibliothek erhalten. Mehr als 800 PS4-, PS3- und PS2-Spiele lassen sich sowohl über die Playstation 4 als auch über den PC streamen.

Wer die Games spielen möchte, muss diese dafür nicht erst herunterladen, sondern kann sofort loslegen. Wichtig ist jedoch eine schnelle Internetverbindung, da die Daten in Echtzeit über die Sony-Server bereitgestellt werden. Ob Ihre Internetleistung ausreichend ist, können Sie vorab mithilfe eines Verbindungstests von Sony überprüfen.

Sollte Ihre Internetleistung nicht ausreichend sein, lassen sich viele Spiele dennoch nutzen – denn innerhalb des Abos lassen sich zahlreiche Titel problemlos auf die PS4 herunterladen. Das gilt allerdings nur für PS4- und PS2-Titel, da PS3-Spiele sich nicht nativ auf der Playstation 4 wiedergeben lassen. Was nicht möglich ist: Nutzer können nicht beliebig viele Titel herunterladen und diese dann wochenlang ohne Abo offline spielen. PS Now verlangt eine wöchentliche Verifizierung, solange das Abonnement aktiv ist.

