Tag der schlechten Wortspiele: Diese Sprüche bringen Sie garantiert zum Schmunzeln

Was wäre die Welt nur ohne all ihre fabelhaften Aktions- und Feiertage? Auf jeden Fall nur halb so lustig! Deshalb zelebrieren wir den heutigen “Tag der schlechten Wortspiele” auch mit dem gebührenden Respekt: Nämlich mit den zehn schlimmsten Wortspielen der Twitter-Community.

Der heutige Tag der schlechten Wortspiele ist für die digitale Gemeinde eine perfekte Gelegenheit, um dick eingestaubte Kalauer und halbherzige Schenkelklopfer, die nicht mal Opa Heinz auf seinem 90. Geburtstag hören will, wieder aus dem Keller zu holen. Lustige bis kuriose Wortverunglimpfungen wie „zum Bleistift“, „Schankedön“ und „Guten Tacho“ kennt nun wirklich jeder. Aber es geht bekanntlich immer noch schlimmer.

Deshalb kommt hier unsere Top 10 der witzigsten Tweets zum Tag der schlechten Wortspiele:

Von Michèle Förster/RND