Instagram ohne Likes – auch in Deutschland wird das getestet

In einigen Ländern wurde bereits ein Testversuch gestartet, die Likes bei Instagram zu verstecken. Bisher war es in sieben Ländern der Fall. Jetzt soll die Funktion weltweit getestet werden – auch in Deutschland. Fashion-Loverin Juliane Diesner hat ihre Meinung dazu schon gesagt.

Instagram soll ein soziales Netzwerk zum Wohlfühlen sein. In letzter Zeit machte das Unternehmen die Beobachtung, dass die Jagd nach Likes diesem Wunsch zunehmend im Weg steht. Aus diesem Grund testete Instagram bereits in sieben Ländern einen Newsfeed ohne Likes. So sollen sich die Nutzer stärker auf die Inhalte konzentrieren – und weniger auf die Anzahl an Likes und Videoviews, heißt es.

In Folge dessen können Nutzer nur noch die Anzahl ihrer eigenen Likes und Views auf Posts sehen und keine fremden mehr. Dabei macht es keinen Unterschied, ob man jemandem folgt oder nicht. Komplett verschwinden werden die Like-Angaben hierbei nicht. Statt der bisher bekannten Meldung „Gefällt ichaufinstagram und 89 anderen Personen“ wird lediglich „Gefällt ichaufinstagram und anderen Personen“ zu sehen sein.

Das ändert sich für Instagram-Nutzer, die Teil des Tests sind Sie werden die Gesamtanzahl der Likes und Views von Fotos und Videos anderer im Feed nicht mehr sehen Die eigenen Likes sind jedoch mit Tippen auf die Liste der Likes weiterhin einsehbar Andere Instagram Nutzer werden nicht mehr sehen, wie viele Likes und Views die Beiträge der Test-Teilnehmer bekommen habenKein neues Feature, sondern ein Test

Da es sich um eine Testphase handelt, werden nicht alle Instagram-Nutzer davon betroffen sein. Wer daran teilnimmt, bekommt beim Start der App eine entsprechende Meldung angezeigt. Wie viele Nutzer ausgewählt werden, ist aktuell nicht bekannt. Instagram-Sprecherin Tara Hopkins betonte: “Auch wenn das Feedback aus den ersten Tests in Australien, Brasilien, Kanada, Irland, Italien und Neuseeland bereits positiv war, bedeutet dies eine grundlegende Änderung für Instagram. Daher ist es uns sehr wichtig, noch mehr Feedback von unserer globalen Community einzusammeln.”

In Kanada wurde die Funktion zuerst aktiviert. Nach einer dreimonatigen Testphase folgten mit Irland, Italien, Japan, Brasilien, Australien, Neuseeland sechs weitere Länder. Nach weiteren vier Monaten soll der Test jetzt global ausgerollt werden, so wird dies wohl auch ein Teil der Nutzer in Deutschland betreffen.

Instagramerin Juliane Diesner von styleshiver kommentiert den Test: “Instagram ohne Likes? Klingt erst einmal unvorstellbar. Könnte am Ende das Social-Media-Verhalten jedoch positiv revolutionieren. Ich freue mich, diese Testphase aktiv zu begleiten und bin gespannt mit Instagram gemeinsam diesen Schritt in eine neue Zukunft zu gehen.“

Von Vanessa Casper/RND