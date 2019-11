E-Zigaretten: Apple will “Vaping”-Apps aus dem App Store verbannen

Nach einer steigenden Anzahl an Todesfällen in den USA, die im Zusammenhang mit E-Zigaretten stehen sollen, nimmt Apple nun knapp 200 gelistete “Vaping”-Apps aus dem App Store. Aus Sicherheitsgründen, wie es vom Konzern heißt.

Mehr als 2000 Fälle von Lungenerkrankungen aus ganz Amerika (außer Alaska) wurden inzwischen gemeldet, 42 Menschen starben. Auch in Belgien gibt es ein erstes Opfer. Als Reaktion darauf will Apple jetzt sämtliche „Vaping“-Apps aus dem App Store nehmen.

Der Konzern hatte noch nie erlaubt, dass Apps lizensiert wurden, die „Vaping“-Produkte verkaufen. Jedoch gibt es Apps, die die Temperatur der E-Zigarette kontrollieren oder über Geschmack und Inhaltsstoffe informieren. Neue Apps hatte Apple laut einem Bericht der US-amerikanischen Nachrichten-Website Axios schon seit Juni nicht mehr angenommen. Nun sollen auch bestehende gelöscht werden. Nutzer, die die „Vaping“-Apps bereits heruntergeladen haben, können diese jedoch weiterhin nutzen.

Mit diesem Schritt wolle man besonders die Jugend schützen. Vaping beschreibt das Einatmen von aromatisierten Dampf durch ein elektronisches Gerät wie E-Zigaretten.

Amerikanischer Seuchenschutz warnt vor THC-haltigen Produkten

Bei einem Update des amerikanischen Zentrums für Seuchenkontrolle und -prävention CDC (Center for Disease Control and Prevention) wurde bekannt, dass die Opferzahl inzwischen auf 42 gestiegen ist, die an einer Lungenkrankheit im Zusammenhang mit E-Zigaretten starben. Neu sei außerdem, dass das CDC Vitamin E Azetat in allen Proben von Betroffenen nachgewiesen werden konnte. Dieses werde vermutlich als Verdickungsmittel zu THC-haltigen Liquids gegeben. Weitere Untersuchungen stehen noch an. Einige der etwa 2200 Betroffenen gaben an, lediglich nikotinhaltige Patronen genutzt zu haben, ohne Tetrahydrocannabinol (THC). THC ist ein Wirkstoff der Cannabis-Pflanze, der berauschende Wirkung zugesprochen wird.

Die Behörde warnt davor, E-Zigaretten & Co mit THC-Gehalt zu konsumieren. Besonders, wenn die Produkte aus einer nicht offiziellen Quelle kommen. Das gelte auch für Freunde, Familie und nicht zertifizierte Online-Verkäufer.

Von Vanessa Casper/RND