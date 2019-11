Rassismusvorwurf: Youtuberin enttäuscht von „Volle Kanne!“

Statt die Youtuberin PocketHazel auf der Webseite als Gast anzukündigen, zeigte das ZDF-Morgenmagazin „Volle Kanne!“ das Bild einer anderen Youtuberin mit vietnamesischer Herkunft. In einem Video wirft Hazel dem Sender jetzt Alltagsrassismus vor – und macht klar, was dieser bei Betroffenen auslöst.

Hannover. „Die vom öffentlich-rechtlichen sollen sich meinen Namen merken“, sagt Youtuberin PocketHazel mit ernstem Blick in die Kamera. „Und mein Gesicht.“ Was erst einmal simpel klingt, hat sich für das ZDF-Morgenmagazin „Volle Kanne“ allerdings als enormes Fettnäpfchen erwiesen. In der vergangenen Woche lud der ZDF die 25-Jährige zu sich in die morgendliche Live-Sendung ein, damit sie über ihre Arbeit auf Youtube erzählt. Nicht ganz uneigennützig: Hazels Zweitkanal Pocketmoney ist nämlich Teil von Funk, dem Online-Medienangebot und Content-Netzwerk der ARD und des ZDF für die jüngere Zielgruppe.

Von Nina Hofmann