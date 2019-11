Museo del Prado: Das Google Doodle am 19. November

Das am 19. November 1819 eingeweihte Museo del Prado in Madrid ist mit rund 2,9 Millionen Besuchern pro Jahr eines der bedeutendsten Kunstmuseen der Welt.

Madrid. Google feiert mit seinem Doodle das 200-jährige Bestehen des Museo del Prado, kurz „Prado“ genannt. In dem Doodle sind die sechs Buchstaben des Wortes „Google“ deshalb in Gemäldeoptik dargestellt, das „L“ wurde in Form einer Skulptur umgesetzt. In der Mitte ist ein Gemälde des Museumsgebäudes zu sehen, das den Titel „200“ trägt.

Museo del Prado: Eine langjährige Geschichte der Malerei und Bildhauerei

Unter dem Namen „Museo Real de Pintura y Escultura“, also „Königliches Museum für Malerei und Bildhauerei“, wurde das Museum vor 200 Jahren eingeweiht. Seither wurden unter anderem die Sammlungen des „Museo de la Trinidad“ und zahlreiche Werke des 19. Und 20. Jahrhunderts, wie etwa von El Greco, Francisco Goya oder Diego Velázquez in den „Prado“ aufgenommen. Aber auch Werke aus Zeiten der Renaissance sind hier zu entdecken, wie beispielsweise die Werke „Selbstbildnis mit Landschaft“ (1498) und „Adam und Eva“ (etwa 1507) von Albrecht Dürer.

Googles „Demokratisierung der Kunst“

Das US-amerikanische Unternehmen Google LLC stellte 2009 in Kooperation mit dem Museo del Prado 14 Kunstwerke ins Netz und präsentierte diese per Google Earth in extrem hoher Auflösung mit 14 Milliarden Bildpunkten (14 Gigapixeln). Unter den digitalisierten Kunstwerken befinden sich Meisterwerke wie „Las Meninas“ von Diego Velázquez, „Die drei Grazien“ von Peter Paul Rubens und „Die Erschießung der Aufständischen“ von Francisco de Goya. Google möchte mit der Onlinepräsentation dieser Werke jedem die Möglichkeit geben, Zugang zur Kunst zu finden.

