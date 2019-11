“Dinner for One”: Das sind die Sendetermine an Silvester 2019

“Same procedure as every year”: Auch dieses Jahr läuft der Kult-Sketch “Dinner for One” wieder in Dauerschleife im Fernsehen. “Miss Sophie” und Butler “James” feiern einen ganz besonders stürmischen 90. Geburtstag. Das sind die Sendetermine an Silvester 2019.

Hamburg. Diese Sendung ist absoluter Kult: Seit mehr als 50 Jahren flimmert der Sketch „Dinner for one“ an Silvester über Millionen Fernsehbildschirme – und auch in diesem Jahr werden wieder unzählige Wiederholungen des Klassikers in den öffentlich-rechtlichen Sendern ausgestrahlt.

Der TV-Klassiker lief das erste Mal am 8. März 1963, und hatte somit gar nichts mit Silvester zu tun. Moderator Heinz Piper trat vor das Publikum und erklärte den einzigen Satz, den man im folgenden Sketch wirklich verstehen musste: „The same procedure as every year“.

Niemand ahnte damals, dass die Sendung mal zu so einem Dauerbrenner werden würde. In den ersten Jahren zeigten die ARD und die dritten Programme den Sketch nur dann, wenn Programmlücken auftraten. 1972 wurde „Dinner for One“ dann erstmals an Silvester ausgestrahlt und wurde fortan regelmäßig zum Jahreswechsel gezeigt.

Auf der Insel kennt niemand „Dinner for One“

1997 schauten erstmals mehr Menschen „Dinner for One“ (11,93 Millionen) als die Neujahrsansprache des Bundeskanzlers (9,28 Millionen). 2003 erreichten Freddie Frinton und May Warden sogar mehr als 13 Millionen Zuschauer. Die Aufzeichnung verkaufte der NDR in rund 20 Länder, unter anderem nach Südafrika, Polen und Norwegen.

Im Heimatland des Hauptdarstellers Freddie Frinton ist der Sketch hingegen fast völlig unbekannt – zumindest bis zum vergangenen Jahr: Beim „Scottish Comedy Film Festival Slapstick Weekend“ wurde „Dinner for one“ 50 Jahre nach der Erstausstrahlung auch auf der Insel gezeigt. Tatsächlich wurde der Sketch bis dato noch nie im britischen Fernsehen oder in einem britischen Kino aufgeführt.

Die Handlung des Sketches: Im „Dinner for One“ feiert Miss Sophie ihren 90. Geburtstag alleine an einer langen Tafel, weil ihre Freunde verstorben sind. Butler James bedient sie und muss für jeden Gast auch seinen Drink mittrinken. Das endet in großem Chaos.

Das sind die Sendetermine für „Dinner for one“ 2019:

31. Dezember 2019 um 15.40 Uhr (Das Erste)

31. Dezember 2019 um 15.40 Uhr (NDR)

31. Dezember 2019 um 17.10 Uhr (NDR)

31. Dezember 2019 um 18.45 Uhr (BR)

31. Dezember 2019 um 19.40 Uhr (NDR)

31. Dezember 2019 um 23.35 Uhr (NDR)

01. Januar 2019 um 01.30 Uhr (Das Erste)

01. Januar 2019 um 05.10 Uhr (Das Erste)

Von Matthias Schwarzer/RND