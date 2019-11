Bambi 2019: Wer seine neue Liebe zeigte und wer den meisten Applaus bekam

Zur 71. Verleihung des deutschen Medienpreises Bambi treffen sich die Stars und Sternchen im Festspielhaus in Baden-Baden. Nach sechs Jahren in Berlin kommt das goldene Rehkitz nach Hause. Der Preis hat seine Wiege im benachbarten Offenburg.

Baden-Baden. Tagsüber schlendert Rocksänger Peter Maffay noch mit seiner Freundin Hendrikje durch die Innenstadt. Stunden später geht er lieber mit seinem Musikkollegen Johannes Oerding über den 240 Meter langen roten Teppich. „Ich finde es beeindruckend, wie entspannt Peter bleibt. Ich bin noch immer aufgeregt und weiß gar nicht, wohin ich gucken soll, wenn alle unsere Namen rufen“, sagt Oerding lachend zum RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Der Trick ist einfach, am Ende des Teppichs einen Punkt zu fixieren, und den steuere ich dann konsequent an“, ergänzt Maffay. Am Ende des Teppichs wartete dann übrigens Freundin Hendrikje.

Ein Trend zeichnete sich in diesem Jahr bei den Promis ab: Bereitwillig für die Fotografen am Anfang des Teppichs zu posieren, aber dann schnell über den Teppich zu huschen und nix zu sagen. Das machten unter anderem Moderator Thomas Gottschalk und seine Freundin Karina Mroß, Sängerin Sarah Connor und Ehemann Florian, Bundestrainer Jogi Löw sowie Moderatorin Sylvie Meis.

Moderatorenpaar Anne Gesthuysen und Frank Plasberg zeigt sich entspannt beim Bambi

Wesentlich entspannter war da das Moderatorenpaar Anne Gesthuysen und Frank Plasberg. Letzterer hatte in der jüngsten Zeit einige Shitstorms abbekommen. Trotzdem hatte er sich im Vorfeld keine Liste gemacht mit Themen, über die er nicht sprechen darf: „Wenn ich mir eine Liste machen müsste, würde ich nicht über den roten Teppich gehen, sondern in der Sauna sitzen. Das sehe ich gar nicht ein. Rein ins Vergnügen.“

Apropos rein ins Vergnügen: Schauspieler Stephan Luca zeigte sich zum ersten Mal mit seiner neuen Liebe, der Zahnärztin Lisa Triltsch. „Wir sind erst ein paar Monate zusammen. Mein Schauspielerfreund Maximilian Brückner hat uns einander vorgestellt“, sagt er dem RND. Noch pendeln die beiden zwischen Hamburg (wo Luca wohnt) und München hin und her. Aber die beiden wollen zeitnah zusammenziehen.

Dagi Bee sorgt für Kreischalarm

Neben all den Stars sorgte kein Hollywoodstar für den größten Kreischalarm, sondern Influencerin Dagi Bee, die mit ihrem Mann Eugen Kazakov kam. „Die Fans sind so süß. Ich freue mich wirklich sehr, wie freundlich wir überall empfangen werden.“ Der riesige Applaus irritierte nicht nur Hollywoodstar Naomi Watts, die mit dem Bambi in der Kategorie Schauspielerin International ausgezeichnet werden sollte.

Von Thomas Kielhorn/RND