“Das perfekte Geheimnis” beim Bambi als bester Film ausgezeichnet

Nachdem Frank Elstner für sein Lebenswerk ausgezeichnet wurde, hat “Das perfekte Geheimnis” den Preis für den besten Film beim Bambi abgeräumt. Entgegengenommen wurde er von den Schauspielern Florian David Fitz, Jessica Schwarz, Elyas M’Barek und Jella Haase.

Baden-Baden. Die Komödie „Das perfekte Geheimnis“ ist bei der 71. Bambi-Verleihung am Donnerstagabend als bester nationaler Film ausgezeichnet worden. Filmproduzentin Lena Schömann und die Schauspieler Florian David Fitz, Jessica Schwarz, Elyas M’Barek und Jella Haase nahmen den Preis auf der Bühne im Festspielhaus in Baden-Baden entgegen.

Zuvor wurde bereits die Schauspielerin Luise Heyer in der Kategorie Schauspielerin National mit einem Bambi geehrt – unter anderem für ihre Rolle in der Tragikomödie „Der Junge muss an die frische Luft“.

RND/dpa