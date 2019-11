Graues Stahlmonster: Teslas “Cybertruck” crasht die sozialen Medien

Elon Musk stellt Teslas neuen Elektro-Pickup vor und alle sprechen darüber. Nicht etwa wegen der Reichweite des elektrisch angetriebenen Fahrzeuges, sondern wegen seines Aussehens: Der “Cybertruck” erinnert so sehr an einen futuristischen Kampfjet, dass das Stahlmonster sofort viral geht.

Los Angeles. Was Elon Musk anfasst, wird zu Gold – oder? Beim stahlgrauen „Cybertruck“, dem jüngst vorgestellten Elektro-Pickup der Marke Tesla, scheint das nicht so sicher. Als würde das seltsame Aussehen des futuristischen Fahrzeuges nicht reichen, versagten die ach so stabilen Fenster auch noch im Test und zeigen Risse.

Teslas Cybertruck sorgt für viel Gelächter im Netz

Ein Twitter-Nutzer fragt aufgrund des kriegerischen Aussehens des „Cybertrucks“, ob das Fahrzeug mit einem Waffenhalter für eine Plasma-Pistole geliefert wird.

Im Test zeigen die Fenster des Cybertrucks Risse, nachdem Tesla-Chefdesigner Franz von Holzhausen eine Metallkugel dagegen warf.

Ein Twitter-Nutzer stellt eine Auflistung auf, welche Fahrzeuge er lieber fahren würde, als den neuen Elektro-Pickup von Tesla. Witzig: Das Bobbycar seines Kindes ist auch dabei.

So manchen Nutzern kommt der Elektro-Pickup bekannt vor.