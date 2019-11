RTL-Spendenmarathon 2019 im TV und Livestream: So sind Sie live dabei

Der jährliche RTL-Spendenmarathon hat begonnen. Wo Sie die Aktion live verfolgen können und wie Sie selbst teilnehmen, erfahren Sie hier.

Am 21. November 2019 ist es wieder so weit – der große RTL-Spendenmarathon geht in die nächste Runde. Moderator Wolfram Kons startete mit vielen prominenten Projektpaten zum mittlerweile 24. Mal pünktlich um 18 Uhr und läutete den Spendenmarathon schwungvoll von der Kinderrutsche aus ein. Schon um 13 Uhr am 21. November verkündete die Spendenuhr im Charity-Studio über 6,5 Millionen Euro – gesammelt wird noch bis zum 22. November um 24 Uhr.

Wann ist der RTL-Spendenmarathon 2019?

Der 24. RTL-Spendenmarathon startet am 21. November 2019 um 18 Uhr und läuft durchgehend bis zum 22. November um 24 Uhr. Es handelt sich um die längste Charity-Sendung im deutschen Fernsehen, bei der RTL-Zuschauer rund um die Uhr spenden können. RTL stellt dafür sein gesamtes Programm um und berichtet pro Stunde einmal live aus dem Spendenstudio, wo auch die aktuellen Spendenstände regelmäßig bekannt gegeben werden.

24. RTL-Spendenmarathon im TV und Livestream sehen

Ab 18 Uhr wird die Übertragung im TV auf RTL beginnen. Alternativ können Zuschauer den Spendenmarathon auch über den Livestream verfolgen, also über TV Now.

RTL-Spendenmarathon im Fernsehen: RTL RTL-Spendenmarathon im Livestream: TV NowRTL-Spendenmarathon: Spendenhotline und Spendenkonto zum Teilnehmen

Beim RTL-Spendenmarathon sind die Zuschauer aufgerufen, teilzunehmen und sich für wohltätige Projekte einzusetzen. Möchten auch Sie sich beteiligen, dann ist das entweder telefonisch, per SMS oder online über eine direkte Spende auf das Spendenkonto möglich.

So spenden Sie per Überweisung:

Empfänger: Stiftung RTL Konto: DE55 370 605 905 605 605 605 Bank: Sparda-Bank West BIC: GENODED1SPK

So spenden Sie online:

· https://wirhelfenkindern.rtl.de/cms/hier-spenden.html?rtl2019

So spenden Sie per Telefonhotline:

Inland: 0900 – 123 6000 (14 ct./Anruf aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk höher) Ausland: 0049 180 – 505 2016 (Kosten abhängig vom jeweiligen Land, Mobilfunkvertrag und Provider)

So spenden Sie per SMS:

Charity-SMS mit dem Text KINDER an die 44844 (10 € Spende/zzgl. SMS- und Transportkosten)Spendenstand beim RTL-Spendenmarathon 2019

Beim letzten RTL-Spendenmarathon wurde eine Summe von 8.604.481 Euro an Spenden gesammelt. Insgesamt bringt es der RTL-Spendenmarathon seit der ersten Veranstaltung im Jahr 1996 auf eine stattliche Gesamtsumme von über 170 Millionen Euro, die zweckgebunden von der „Stiftung RTL – Wir helfen Kindern e. V.“ an ausgewählte Kinderhilfsprojekte verteilt wird.

Welche Spendensumme 2019 zusammenkommt, erfahren Sie hier, sobald bekannt.

Promis am Telefon beim RTL-Spendenmarathon 2019

Bekannt ist die Charity-Sendung auch durch die vielen Promis, die am Format teilnehmen. Wer eine Spende über das Telefon abgeben möchte, kann mit Glück direkt zu einer vieler bekannter Persönlichkeiten durchgestellt werden. Dieses Jahr sind unter anderem im Callcenter, als Projektpaten und Talkgäste dabei:

Gaby Köster Franziska Knuppe Victoria Swarovski Evelyn Burdecki Laura Wontorra Sylvie Meis Christine Neubauer Heino Roland Kaiser Jan Köppen Reiner Calmund Jochen Horst Magdalena Neuner Erdogan Atalay Fabian Hambüchen Patrick Lindner Ruth Moschner Mariella Ahrens Pamela Reif Gil Ofarim Dr. Eckart von Hirschhausen Henry Maske

RND/do