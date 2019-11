„Half-Life Alyx“: Trailer und News zum kommenden VR-Titel

15 Jahre nach dem Erscheinen des letzten vollwertigen Teils hat Spieleentwickler Valve mit „Half-Life Alyx“ einen weiteren Ableger der beliebten Spielereihe angekündigt. Alles Wissenswerte zu dem kommenden VR-Titel erfahren Sie hier.

Das gefeierte Computerspiel „Half-Live“ erschien bereits 1998. Sein Nachfolger „Half-Life 2“ folgte 2004, woraufhin immer wieder kleinere Ableger der Spielereihe erschienen. Ein vollwertiger dritter Teil blieb jedoch aus – und wurde unter den Fans schon zu einem Running Gag. Nun meldete sich das Entwicklerstudio Valve mit der Ankündigung von „Half-Life Alyx“ und schickte gleich einen Trailer zum neuen Spiel hinterher.

Alles Weitere zu dem heiß erwarteten Spiel lesen Sie hier.

Worum geht es bei „Half-Life Alyx“?

In den ersten beiden Spielen der „Half-Life“-Reihe schlüpft der Spieler in die Rolle von Gordon Freeman, einem Physiker, der sich mit einer außerirdischen Spezies konfrontiert sieht, welche den Planeten Erde bedroht.

„Half-Life Alyx“ ist allerdings nicht der von den Fans erhoffte dritte Teil, der die Geschichte weiterführt. Das von Valve angekündigte Spiel ist zwischen dem ersten und zweiten Teil der Reihe angesiedelt und erzählt die Geschichte von Alyx Vance, einem aus „Half-Life 2“ bekannten Charakter. Dort tritt Alyx bereits als Anführerin des Widerstands gegen die außerirdischen Eroberer auf.

„Half-Life Alyx“ erscheint als VR-Titel

Valve kündigte an, dass „Half-Life Alyx“ als VR-exklusives Spiel bei SteamVR in den Handel kommen wird. Das bedeutet, dass der Titel ausschließlich mit einem Virtual-Reality-System (VR-System) spielbar sein wird. Dazu benötigt der Spieler eine VR-Brille und zwei VR-Controller, um in die Spielwelt einzutauchen und die Hände der Protagonistin innerhalb des Spiels direkt zu steuern.

Es ist bereits bekannt, dass „Half-Life Alyx“ für die folgenden VR-Systeme ausgelegt ist:

HTC Vive Windows MR Valve Index OculusDer neue „Half-Life Alyx“-Trailer

Der neue Trailer, den Valve zu „Half-Life Alyx“ veröffentlicht hat, zeigt bereits einige Szenen aus dem Gameplay des Spiels und bietet auch Einblicke auf die von den Außerirdischen geplagte Welt. Zudem sind in vielen Einstellungen die Hände der Protagonistin zu sehen, deren Handlungen der Spieler über die VR-Controller direkt steuern kann.

Den vollständigen Trailer sehen Sie hier:

„Half-Life Alyx“: Erscheinungsdatum

Zur Ankündigung von „Half-Life Alyx“ wurde aus dem Hause Valve vermeldet, dass das Spiel schon im März 2020 offiziell für SteamVR erschienen soll.

Wie viel wird „Half-Life Alyx“ kosten?

„Half-Life Alyx“ wird nach dem Release im kommenden März für 49,99 Euro erhältlich sein. Wer jedoch bereits eine Vorbestellung ordert, erhält bis zur Veröffentlichung einen Rabatt von 10 Prozent und zahlt damit nur 44,99 Euro.

Zusätzlich stellt Valve für alle Besitzer des hauseigenen Virtual-Reality-System Valve Index das Spiel gratis zur Verfügung. Jeder, der schon eine Valve Index besitzt oder bis Ende 2019 die VR-Brille plus Controller kauft, erhält „Half-Life Alyx“ dazu.

Systemanforderungen für „Half-Life Alyx“

Bislang sind ausschließlich die minimalen Systemanforderungen bekannt, die für das Spielen von „Half-Life Alyx“ nötig sind. Um den VR-Titel in maximaler Qualität und hoher Bildrate erleben zu können, wird aller Wahrscheinlichkeit nach bessere Hardware unerlässlich sein.

Das sind die minimalen Systemanforderungen:

Betriebssystem: Windows 10 Arbeitsspeicher: 12 GB RAM Prozessor: Core i5-7500 / Ryzen 5 1600 Grafikkarte: GTX 1060 / RX 580 – 6GB VRAM

RND/lk