Nach Greta-Kritik: Sender stellt sich hinter Dieter Nuhr

Immer wieder fällt Dieter Nuhr mit fiesen Sprüchen über Greta Thunberg auf. In den Netzwerken ist die Kritik inzwischen so laut geworden, dass einige die Absetzung seiner Sendung fordern. Sein Sender, der rbb, stellt sich jedoch hinter den Kabarettisten.

Berlin. Immer wieder provoziert der Kabarettist Dieter Nuhr mit Aussagen über Greta Thunberg oder die Jugendorganisation „Fridays for Future“. Seit dem Wochenende sorgt ein neuer Fall für Aufsehen: Auf einer Bühne in Kiel soll der 59-Jährige die Schwedin gar mit den Diktatoren Hitler und Stalin verglichen haben, berichten die „Kieler Nachrichten“.

Diese Aussagen sind aber nur der Höhepunkt: Bereits Ende September hatte sich Nuhr in der ARD-Sendung „Nuhr im Ersten“ über Greta Thunberg lustig gemacht: „Ich bin gespannt, was Greta macht, wenn es kalt wird. Heizen kann es ja wohl nicht sein“, so der Kabarettist. Später legte er noch mehrmals in seiner Sendung und in Interviews nach.

rbb stellt sich hinter Nuhr

Im Netz ist die Kritik gegenüber Nuhr inzwischen so laut geworden, dass einige sogar die Absetzung seiner Sendung fordern. Doch dazu dürfte es nicht kommen. Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) stellt sich hinter Dieter Nuhr, wie das Portal watson.de berichtet.

„Kritik gehört zum Geschäft“, erklärte ein Sendersprecher gegenüber dem Portal. Dieter Nuhr sei ein „in der ARD wie im rbb hoch geschätzter Künstler“. Seine Fähigkeit, durch Zuspitzung und Übertreibung Ungereimtheiten im gesellschaftlichen Diskurs offen zu legen, sei seit Jahren sein vielfach preisgekröntes Markenzeichen.

„Satire ist aus unserer Sicht nicht zuletzt dann relevant, wenn sie aneckt, Widerspruch auslöst und polarisiert. Dieter Nuhr buhlt nicht um Zustimmung und hält deshalb, ebenso wie sein Sender, Widerspruch aus.“ Dass Nuhr polarisiere, sei beim Sender bekannt – den rbb würden regelmäßig und zahlreich „zustimmende und ablehnende“ Zuschauer-Zuschriften erreichen.

Sender will Reflexen nicht nachgeben

Den „öffentlichen Reflexen“ in den sozialen Netzwerken wolle man jedenfalls nicht nachgeben. „Satire hat im rbb und in der ARD eine reiche Tradition. Öffentlichen Reflexen nachzugeben, die eine Absetzung von Sendungen oder Künstlern fordern, weil die geäußerte Meinung nicht gefällt, widerspräche unserer Auffassung von künstlerischer Freiheit und demokratischem Austausch. Wir stehen grundsätzlich für Meinungsvielfalt ein.“

Damit eine Sendung abgesetzt würde, müsste schon einiges passieren, erklärt der Sprecher weiter: „Eine Schwelle, die zu solchen Überlegungen führen könnte, wäre durch Strafgesetze, nicht durch Geschmack oder Auffassungen definiert.“

