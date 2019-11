Neue Studie: Einfluss der IRA auf US-Wahl wohl geringer als angenommen

In sämtlichen Online-Netzwerken habe Russland versucht, US-Wähler zu beeinflussen – über die Präsidentschaftswahl 2016 hinaus. Am Montag ist eine Studie zum Einfluss der IRA-Kampagne auf die politische Einstellung der Wähler herausgekommen – und der war wohl geringer als zuvor angenommen.

Sie soll desinformiert und polarisiert haben: Dass die Internet Research Agency (IRA), eine russische Agentur, die hierzulande auch als „Trollfabrik“ bekannt ist, versucht hat, die US-Präsidentschaftswahlen 2016 in sozialen Netzwerken zu beeinflussen, gilt mittlerweile als gesichert. Trolle werden Internetnutzer genannt, die bewusst Online-Debatten stören und andere Nutzer so manipulieren. Inwiefern die Kampagne Erfolg hatte, ist allerdings umstritten – und schwer nachzuweisen.

Kein elementarer Einfluss auf politische Meinung durch IRA-Accounts

Eine neue Studie eines Teams um den englischen Soziologen Christopher Bail hat nun den Einfluss der IRA-Kampagne auf die politische Einstellung von Amerikanern Ende 2017 analysiert. Das Ergebnis: Die russischen Eingriffe und die Interaktion der Amerikaner mit IRA-Accounts hätten keinen elementaren Einfluss auf die politischen Ansichten von Republikanern und Demokraten oder deren Einstellungen gegenüber der jeweils anderen Partei gehabt.

Das besagt die am Montag im Journal PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America) erschienene Studie zum Einfluss der IRA auf die politische Haltung der Amerikaner Ende 2017.

19 Prozent der Studienteilnehmer hatten mit IRA-Accounts interagiert

Für die Analyse haben die Forscher eine Gruppe von 1239 Twitter-Usern untersucht, die sich selbst als Republikaner oder Demokraten bezeichneten und Ende 2017 an zwei Umfragen zu ihren politischen Einstellungen teilnahmen. Von den teilnehmenden Nutzern glichen die Forscher ab, welche von ihnen in dem Monat zwischen den beiden Umfragen mit Accounts interagierten, die laut einer von Twitter veröffentlichten Liste von der IRA betrieben wurden.

Die Forscher fanden heraus, dass 19 Prozent der untersuchten Nutzer mit IRA-Accounts interagiert hatten – weit mehr als die von Twitter angegebenen zwei Prozent für alle globalen Nutzer Anfang 2018. Aber: Die Interaktionen machten im Schnitt nur 0,1 Prozent aller Aktivitäten der untersuchten User aus.

Schwächen der Studie

Die Studie weist allerdings auch Schwächen auf, wie die Autoren selbst zur Sprache bringen. Denn: Die Forscher betrachten lediglich den Zeitraum zwischen Mitte Oktober und November 2017 – nicht die Zeit vor der Präsidentschaftswahl, die am 8. November 2016 stattfand. Des Weiteren wurden lediglich Menschen analysiert, die sich klar als Republikaner oder Demokraten identifizierten – keine, die unentschlossen waren und deren politischen Ansichten somit vielleicht leichter zu manipulieren gewesen wären.

Allerdings konnten die Forscher auch keinen Unterschied in der Bildung der politischen Meinung zwischen Menschen, die sich nur schwach mit ihrer Partei identifizieren gegenüber denen, die sich stark mit ihr identifizieren, feststellen. Die Autoren betonen dennoch, dass die Studie wichtige Erkenntnisse zu diesem schwierig zu analysierenden Thema liefere.

Die Auswirkungen der IRA-Aktivitäten sollten nicht überbewertet werden

Dr. Axel Bruns, Professor für Medien- und Kommunikationsforschung am Digital Media Research Center der Queensland University of Technology in Australien, ordnet die Studie als nützlich ein, „weil sie uns dabei hilft, den Einfluss russischer Trollkampagnen auf normale Social-Media-Nutzer ein wenig besser einzuordnen. Die hier vorliegende eher vorsichtige Bewertung sollte uns davon abhalten, die wirklichen Auswirkungen der IRA-Aktivitäten überzubewerten.“

„Es reicht den Zustand extremer Polarisierung aufrechtzuerhalten“

Allerdings seien auch die von den Autoren aufgezeigten Einschränkungen zu berücksichtigen. „Die Studie selbst untersucht nur eine sehr direkte Form von Beeinflussung, die nicht unbedingt den Zentralpunkt der IRA-Kampagnen darstellen muss“, so Bruns. „Statt, wie hier untersucht, die politische Verortung von Republikanern und Demokraten in den USA verändern zu wollen, reicht es ja schließlich aus Sicht solcher Kampagnen schon, den aktuellen Zustand extremer Polarisierung aufrechtzuerhalten.“

Sollten eigentlich Journalisten, Politiker und Aktivisten beeinflusst werden?

Zwar sei die konsensvereitelnde Distanz zwischen den Anhängern der großen Parteien im Untersuchungszeitraum nicht sonderlich viel größer geworden, allerdings auch nicht kleiner. „Solange dieser Zustand weiter besteht, lähmt diese ideologische Zerrüttung den Politikbetrieb in den USA und spielt damit den IRA-Trollen und ihren Auftraggebern in die Hände“, sagt Bruns.

Zusätzlich würden die Forscher voraussetzen, dass es den Trollen darum gehe, normale Nutzer von sozialen Medien zu beeinflussen. „Diese Annahme muss hinterfragt werden: Gerade in einem eher elitären Medium wie Twitter mag es durchaus wichtiger sein, amerikanische Journalisten, Politiker und Aktivisten zu beeinflussen, die dann erst ihrerseits auf die politische Meinung des Publikums einwirken“, betont Bruns. Bei diesem Modell der Meinungsmache handelt es sich um eine mehrstufige Meinungsführerschaft, die in der Forschung bereits seit den 1940er Jahren bekannt ist.

Der Untersuchungszeitraum lässt Fragen offen

Dass die Forscher die Untersuchungen erst ein Jahr nach der Präsidentschaftswahl begonnen haben, bemängelt Bruns: „Zu dieser Zeit mag sich das Gros der IRA-Aktivitäten bereits auf andere Ziele konzentriert haben, zum Beispiel auf die Nachbereitung der Bundestagswahlen im September 2017 oder auf andere europäische Politikthemen.“

„Durch Twitter und Facebook wird kein Demokrat zum Trump-Wähler“

Professor Dr. Nicole Krämer, Leiterin des Fachgebiets Sozialpsychologie an der Universität Duisburg-Essen befürwortet die Durchführung der Studie. Sie selbst teilt aber die Hypothese, „dass die Effekte von Beeinflussungsversuchen – etwa auch im Cambridge Analytica Skandal – nicht so groß sein können, wie in der Öffentlichkeit angenommen. Das heißt, durch Twitter- und Facebook-Kommunikation wird kein Demokrat plötzlich zum Trump-Wähler.“

Viele Studien, so Krämer, würden zeigen, dass sich Menschen eher die Berichterstattung suchen, die ihrer Meinung eigenen Meinung entspricht. „Und selbst wenn wir mit anderslautenden Meinungen konfrontiert werden, dies in unserem Sinne interpretieren und selbstwertdienlich attribuieren.“

Methodische Mängel der Studie

Aber auch Krämer bemängelt einige methodische Schwächen der Studie. So glaube sie nicht, dass sich die politische Meinung der Wähler binnen eines Monats verändere. Außerdem werde nicht klar erläutert, welche Art von Accounts untersucht wurden, sprich, ob sich beispielsweise auch professionelle Blogger oder Politiker unter ihnen befanden. „Bei diesen würde man natürlich eine geringere Beeinflussbarkeit annehmen als bei der Gesamtbevölkerung“, so Krämer. Auch sei unklar, welche Art von Inhalten die IRA-Accounts verbreiten würden.

„Je nachdem, was dort inhaltlich verbreitet wird, würde man natürlich keinen Einfluss auf die gewählten abhängigen Maße erwarten“, die insbesondere die Frage, wie positiv oder negativ der politische Gegner eingeschätzt wird und wie stark polarisiert die eigene Einstellung ist, berücksichtigen.

Mehr Forschung zur Einordnung der Thematik notwendig

„Die Befunde widersprechen der verbreiteten Sicht der Öffentlichkeit, die davon auszugehen scheint, dass man Personen auf Basis von Social-Media-Kommunikation beliebig in ihrer Meinung drehen kann“, so Krämer. Daher sei es umso wichtiger, weiterzuforschen und Konsens in die Untersuchungen zu bringen.

Von Josephine Andreoli/RND