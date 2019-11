„1Live Krone“ 2019: Datum, Tickets, Voting, Livestream und mehr

Zum 20. Jubiläum der Verleihung der „1Live Krone“ werden am 5. Dezember zahlreiche Stars über den roten Teppich laufen. Die wichtigsten Infos, alle Nominierten und den Sendetermin erfahren Sie hier.

Es ist das 20. Jubiläum von Deutschlands wichtigstem Radiopreis. Zu der Verleihung der „1Live Krone“ werden zahlreiche Stars der Musikbranche erwartet. Von Lena Meyer-Landrut über Seeed bis Capital Bra – sie alle stehen auf der Liste der Nominierten in einer oder mehreren Kategorien des Awards.

Wie auch in den letzten Jahren finden die Preisverleihung und der Gang der Stars über den roten Teppich in der Bochumer Jahrhunderthalle statt. Und schon am 5. Dezember wird sich zeigen, wer eine der goldenen Kronen mit nach Hause nehmen darf.

Wann findet die „1Live Krone“ 2019 statt?

Schon seit dem Jahr 2000 verleiht der Radiosender 1Live den hauseigenen Radiopreis in Form der „1Live Krone“. Dabei wählen die Hörer des Radiosenders über eine Abstimmung im Internet den Sieger aus den jeweils aufgestellten Kategorien. Die Gewinner werden anschließend bei einer großen Gala mit dem begehrten Award ausgezeichnet.

Datum „1Live Krone“: 5. Dezember 2019„1Live Krone“ im TV und Livestream: Wo wird die Preisverleihung übertragen?

Am 5. Dezember wird die „1Live Krone“ verliehen. Das ganze Spektakel wird im Livestream, Fernsehen und auch im Radio übertragen. Der Radiosender 1Live will bereits ab 14 Uhr aus der Bochumer Jahrhunderthalle berichten, während der Livestream am Nachmittag den roten Teppich zeigt. Ab 20.15 Uhr wird die Preisverleihung auch im WDR-Fernsehen ausgestrahlt.

Hier die Ausstrahlung am 5. Dezember im Überblick:

„1Live Krone“ im Radio: Ab 14 Uhr – Im Radio bei 1Live „1Live Krone“ im Livestream: Ab 17.30 Uhr – Auf 1live.de, Facebook und YouTube „1Live Krone“ im TV: Ab 20.15 Uhr – Im WDR

Auch die Show im WDR-Fernsehen lässt sich über die ARD-Mediathek im Stream online ansehen.

Hier geht’s zum WDR-Livestream.

In welchen Kategorien wird die „1Live Krone“ vergeben?

Insgesamt können die Hörer von 1Live dieses Jahr in sieben Kategorien für die Verleihung der „1Live Krone“ abstimmen. In den letzten Jahren wurden aber stets auch ein Sonderpreis und die Comedy-Krone verliehen. Die Sieger dieser beiden Bereiche bestimmen allerdings nicht die Radiohörer über das Internet, sondern eine zuvor ausgewählte Jury.

Hier sind die Kategorien für das Hörer-Voting der „1Live Krone“ im Überblick:

Beste Single Beste Künstlerin Bester Künstler Beste Band Bester Live Act Bester Dance Act Bester Hip-Hop ActWer ist für die „1Live Krone“ nominiert?

Jede der Kategorien, für die online abgestimmt werden kann, hat einige berühmter Künstler vorzuweisen. Hier finden Sie alle Anwärter der „1Live Krone“:

Beste Single:

Capital Bra & Samra feat. LEA für „110“ Juju feat. Henning May für „Vermissen“ Lena & Nico Santos für „Better“ Lotte & Max Giesinger für „Auf das, was da noch kommt“ Sido für „Tausend Tattoos“ Tim Bendzko für „Hoch“

Beste Künstlerin:

Alice Merton Juju Lea Lena Lotte Stefanie Heinzmann

Bester Künstler:

Bosse Mark Foster Max Giesinger Nico Santos Sido Trettmann

Beste Band:

Annenmaykantereit Deichkind Die Toten Hosen Milky Chance Seeed

Bester Live Act:

Annenmaykantereit Bilderbuch Die Toten Hosen Marteria & Casper Rammstein

Bester Dance Act:

Alle Farben Felix Jaehn Robin Schulz Vize Younotus

Bester Hip-Hop Act:

Apache 207 Capital Bra & Samra Kontra K Kummer Loredana Raf Camora Rin„1Live Krone“ 2019 Voting: Wie kann ich abstimmen?

Die Abstimmung für die „1Live Krone“ findet auf der Website 1livekrone.de statt. Dort sind alle Kategorien und die jeweils nominierten Musiker gelistet. Zusätzlich haben bei der Abstimmung alle Teilnehmer die Chance, Tickets für die Gala in Bochum zu gewinnen und bei der ganzen Show am 5. Dezember live dabei zu sein.

Hier geht’s zur Abstimmung.

Wer moderiert die „1Live Krone“-Preisverleihung?

Die „1Live Krone“ wurde in den vergangenen 20 Jahren bereits von vielen Stars moderiert. 2019 wird, wie auch im letzten Jahr, Luke Mockridge die Zuschauer durch den schillernden Abend führen. Der erfolgreiche Comedian hat schon zahlreiche Touren mit vielseitigem Programm hinter sich und auch schon einige Erfahrung als Moderator gesammelt. Somit steht einem humorvollen und glamourösen Abend nichts im Weg.

„1Live Krone“ 2019 Tickets: Wo gibt es Karten?

Tickets für die 1Live Krone gibt es nicht zu kaufen – wer dabei sein möchte, kann jedoch mit etwas Glück Karten gewinnen. An der Verlosung nehmen Sie automatisch teil, wenn Sie Ihren Favoriten beim Voting unterstützen.

RND/lk