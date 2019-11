Neuer „Tatort“ mit Wotan Wilke Möhring: Ein Amoklauf, der es in sich hat

Der „Tatort – Querschläger“ am Sonntag mit Wotan Wilke Möhring und Franziska Weisz ist mehr Drama als Krimi – aber überzeugt mit seiner Spannung. Und auch die Ermittler zeigen sich von einer neuen Seite.

Plötzlich fallen aus großer Distanz Schüsse. Ziel des Heckenschützen ist ein Lkw, der vom Zoll bei einer Routinekontrolle auf einer Autobahnraststätte in der Nähe von Hamburg gerade gestoppt worden ist. Und ein Querschläger trifft einen zufällig anwesenden Fahrer, der später im Krankenhaus verstirbt. Ebenfalls zufällig vor Ort sind die beiden Ermittler der Bundespolizei Thorsten Falke (Wotan Wilke Möhring) und Julia Grosz (Franziska Weisz).

Während Falke den Tatort sichert, nimmt Grosz vergeblich die Verfolgung des Täters auf. Dieser flieht durch ein kleines Waldstück und verschwindet schließlich mit seinem Auto. Zurück bleibt eine Schachtel mit einem in Deutschland seltenen und sehr starken Schmerzmittel, das er bei der Flucht verloren hat und das im Verlauf des Films bei der Tätersuche eine entscheidende Rolle spielen wird.

Aus Identität des Mörders macht der „Tatort“ kein Geheimnis

Aber aus der Identität des Mörders macht der „Tatort – Querschläger“, den Regisseur Stephan Rick nach einem Drehbuch von Oke Stielow inszeniert hat, sowieso kein Geheimnis. Zumindest der Zuschauer kennt ihn bereits nach wenigen Minuten. Genau wie kurz darauf auch die Motive seiner Tat. Die Kamera verfolgt ihn nämlich bei seiner Flucht bis in seine Wohnung, wo sich Steffen Thewes, so heißt der Mann, aufopfernd um seine schwer kranke Tochter kümmert.

Und geschossen hat er, weil er von dem Besitzer des Lkw, dem Speditionsunternehmer Efe Aksoy (Deniz Arora), Geld erpressen möchte, das er dringend für eine Operation seiner Tochter benötigt. Eine lebensrettende Operation, die nur in den USA möglich ist und daher aus menschlich schwer verständlichen Gründen nicht von der deutschen Krankenkasse übernommen wird.

Ohnmacht und Verzweiflung eines Vaters

Welche Folgen eine solch verweigerte Kostenübernahme im Extremfall haben kann, zeigt dieser Film zwar auf sehr überspitzte Weise. Dennoch sind die Ohnmacht und die Verzweiflung eines Vaters, der um das Leben seiner Tochter kämpft, durchaus glaubhaft dargestellt. Nicht zuletzt wegen der herausragenden Leistung des Schauspielers Milan Peschel, der den Steffen Thewes spielt und der allein diesen Film, der mehr Drama als Krimi ist, sehenswert macht.

Dabei ist dieser ehemalige Volksbühnen-Star ein recht unscheinbarer Typ, der im Fernsehen oft in tragisch-komischen Rollen zu sehen ist. Hier jedoch spielt er das, was er offenbar am besten beherrscht: einen kleinbürgerlichen Verlierertypen, der eigentlich grundanständig ist, aber durch die Umstände in einen Amoklauf regelrecht hineingetrieben wird.

Ein Amoklauf, der es in sich hat

Sein Amoklauf hat es jedenfalls in sich, und seine Folgen sind auch für den Zuschauer kaum zu ertragen. Auch weil man dabei schnell in einen moralischen Zwiespalt gerät. So wünscht man Thewes bei seinem Anliegen tatsächlich viel Erfolg, obwohl sein Tun immer mörderischer und gleichzeitig die Situation, in die er durch seine verwerflichen Taten gerät, immer hoffnungsloser werden.

Selbst der eigentlich ach so coole Falke hat bei den Ermittlungen seine empathischen Momente, ist voller Mitleid mit dem Mörder. Aber auch ansonsten agiert der Kommissar bei diesem Fall erstaunlich einfühlsam, auch in einer Szene mit seinem schwer bekifften Sohn. Und das Verhältnis zu seiner Kollegin Grosz, die fast den lesbischen Avancen einer jungen Polizistin (Marie Rosa Tietjen) erliegt, wird sichtbar immer besser.

„Tatort“-Ermittler haben sich gefunden

Offenbar haben sich die zwei inzwischen gefunden, sie ergänzen sich einfach gut, auch wenn Falke immer noch die dominierende Rolle spielt. Aber das kann sich ja noch ändern. Doch nicht nur zwischenmenschlich überzeugt dieser Film, auch die Geschichte ist durchaus spannend, obwohl man den Täter kennt. Beispielsweise bleibt lange offen, mit wem Thewes während seines Amoklaufs regelmäßig telefoniert. Und auch die Frage, ob es nicht doch irgendeine Hilfe für seine Tochter gibt, bewegt einen beim Zuschauen. So erträgt man selbst einige haarsträubende Klischees und die unglaublich stümperhaften Beschattungskünste der Kommissarin. Kurzum: Dieser NDR-„Tatort“ ist ein emotional packendes Drama, das man nicht verpassen sollte und das mit einem Happy End überrascht, das richtig gut zur Adventszeit passt.

Von Ernst Corinth/RND