Joko & Klaas lassen Sophia Thomalla aus Helikopter schubsen – alles nur Fake?

Ohne ihr Wissen wird Model Sophia Thomalla in “Das Duell um die Welt” mit verbundenen Augen aus einem Helikopter geworfen. Die 30-Jährige spricht von “Todesangst”. Doch Zuschauer haben Zweifel, dass sich der Stunt wirklich so abgespielt hat.

In der ProSieben-Sendung „Das Duell um die Welt“ gehen Promis regelmäßig an ihre Grenzen – und darüber hinaus. Zuletzt sorgte ein Bungee-Sprung von Autorin und Moderatorin Charlotte Roche für Aufsehen: Die 41-Jährige hatte sich Titanbolzen unter die Haut bringen lassen, an denen das Seil befestigt war.

In der jüngsten Folge, in der die Teams von Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf um den Sieg kämpften, wurde Model Sophia Thomalla ein übler Scherz gespielt: Mit verbundenen Augen wurde die 30-Jährige aus einem Helikopter geschubst – vermeintlich ohne ihr Wissen. Doch daran haben Zuschauer der Sendung so ihren Zweifel.

Lackierte Nägel von Sophia Thomalla sorgen für Verwirrung

In den sozialen Medien ist eine Diskussion darüber entbrannt, ob sich die Situation wirklich so abgespielt hat, wie im Fernsehen dargestellt. Angeblich saß Thomalla stundenlang im Auto, auf dem Weg nach Ungarn zu ihrer Challenge. „Wow – ich bin ein riesen Fan, aber da sieht man wie FAKE das alles ist. Sophia hat einfach eine komplett andere Haarfarbe mitten in der Fahrt bekommen. Peinlich ProSieben“, schreibt ein User unter den YouTube-Beitrag von Joko & Klaas. Ein anderer fragt: „Wieso hat sie am Anfang des Beitrages unlackierte Fingernägel und zwölf Stunden später gelbe Fingernägel? Mal eben blind die Nägel lackiert?“ „Wäre ja schon lustiger gewesen, wenn es nicht zu 90 Prozent gefaked wäre. (…) Siehe Fingernägel und Haare“, zweifelt auch ein anderer User an der stundenlangen Autofahrt und der Unwissenheit Thomallas.

Zuschauer fühlen sich betrogen

Und nicht nur das veränderte Aussehen lässt die Zuschauer an der Echtheit des unvorbereiteten Stunts zweifeln. „Die Arme verschränkt, aber wurde überraschend geschubst… Ist klar“, schreibt eine Nutzerin ironisch. „Sie wurde vorher eingeweiht! Als sie ‚zufällig‘ fällt, hat sie ihre Arme überkreuzt an den Schultern – genau, das macht man bewusst vorm Sprung, um den Luftwiederstand zu minimieren…“, ist auch ein anderer Nutzer überzeugt.

Zudem sorgt das Kennzeichen des Autos für Diskussionen: „Wenn es glaubhaft sein soll, dass die Leute von Frankreich nach Ungarn gefahren sind, dann achtet darauf, das ungarische Kennzeichen des Autos nicht zu zeigen“, kommentiert ein User bei Facebook.

RND/mat