Stefan Mross und Co.: Auch diese Stars machten den Antrag im TV

Stefan Mross bat seine Anna-Carina am Samstag in der TV-Show von Florian Silbereisen um ihre Hand. Damit ist er längst nicht alleine: Auch diese Stars stellten die Frage aller Fragen live auf der Bühne.

Köln. Volksmusikstar Stefan Mross (44) stellte seiner Anna-Carina Woitschack (27) am Wochenende die Frage aller Fragen. Doch sein „Meine liebe Anna, mein Engelchen, ich möchte dich fragen, meine Anna: Willst du meine Frau werden?“ hauchte er nicht etwa in trauter Zweisamkeit. Stattdessen waren alle Macher und Zuschauer der TV-Show „Adventsfest der 100.000 Lichter“ (Das Erste) am Samstagabend live dabei. Was für eine Überraschung!

Einzig Moderator Florian Silbereisen (38) dürfte inzwischen etwas Übung in solch romantischen Momenten haben, denn Mross ist nicht der erste Promi, der in seinem Beisein einen Antrag machte – und ein Ja erntete.

Klubbb3-Star Christoff De Bolle beim „Schlagerboom“

Silbereisens Klubbb3-Bandkollege Christoff De Bolle (43) bat seinen Lebensgefährten Ritchie in der TV-Sendung „Schlagerbooom“ (Das Erste) im Oktober 2018 vor einem Millionenpublikum um dessen Hand. „Ritchie, seitdem ich dich kenne, ist mir klar: Du bist die Liebe meines Lebens. Heute schauen Millionen Menschen zu, und ich möchte allen zeigen, wie sehr ich dich liebe. Und darum stelle ich dir die wichtigste Frage meines Lebens. Willst du mich heiraten?“, fragte er auf Niederländisch. Ritchie sagte Ja, verheiratet sind die beiden aber noch nicht…

Menowin im „Sommerhaus der Stars“

Der „DSDS“-Zweitplatzierte von 2010 Menowin Fröhlich (32) nutzte in diesem Jahr die Reality-Show „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ (RTL) für seinen Antrag. Kurz vor seinem freiwilligen Auszug Mitte August machte er seiner Freundin Senay noch auf Knien einen Heiratsantrag.

„Für mich bist du das Beste, was mir in meinem ganzen Leben jemals passiert ist. Du hast damals ein Monster in deine Familie aufgenommen, obwohl ihr die liebsten Menschen der Welt seid. Es hat so viele Jahre gedauert, bis ich zu dem Menschen wurde, der ich jetzt bin. Deswegen möchte ich dich heute fragen, ob du meine Frau werden willst“, sagte er in der Show… Inzwischen sind die beiden ein Ehepaar.

Theresia heiratet im „Germany’s next Topmodel“-Finale

Ex-Kandidatin Theresia und ihr Freund Thomas ließen sich im Mai in Düsseldorf sogar live in der Finalsendung der Castingshow „Germany’s next Topmodel“ (ProSieben) von Moderatorin Heidi Klum (46) trauen.

Zuvor überraschte das junge Model seinen Freund, indem es in einem opulenten Brautkleid auf den Catwalk erschien. Als die beiden dann nach einigen verwirrenden Momenten und kleinen Umbauten vor „Standesbeamtin“ Klum standen, vergewisserte sich die Braut: „Geben wir uns heute hier gemeinsam das Jawort?“ Ihr Thomas antwortete: „Ja, das tun wir. Willst du meine Frau werden?“ Da war er dann endlich, der Antrag in der Show… Offiziell heiratete das Paar kurz danach.

Erster Heiratsantrag der „Wer wird Millionär?“-Geschichte

Im Februar 2019 machte zwar kein Promi im Fernsehen einen Antrag, Millionen Zuschauer waren dennoch dabei, als Kandidat Benjamin Lange den ersten Heiratsantrag in der Geschichte von „Wer wird Millionär?“ ins Telefon fragte.

Als er seine Svenja endlich in der Leitung hatte, glaubte diese ihm nur leider nicht: „Svenja, ich liebe dich. Willst du mich heiraten?“ – „Verarsch mich nicht!“ – „Willst du mich heiraten?“ – „Ja, aber du verarschst mich.“ – „Herr Jauch, sagen Sie doch mal was!“, flehte Benjamin. Als Moderator Günther Jauch (63) daraufhin alles bestätigte, willigte sie ein. Die Hochzeit war für Ende November geplant.

„Ironman“ fragt nach dem Zieleinlauf

Triathlet Patrick Lange (33) machte seiner Freundin Julia Hofmann direkt nach dem Zieleinlauf beim „Ironman“-Wettbewerb im Oktober 2018 auf Hawaii einen Heiratsantrag. „Ich bin losgelaufen und habe mir gedacht, das mache ich heute. Das hat mich einfach wirklich angetrieben und so sehr motiviert. Sie ist einfach die Liebe meines Lebens. Von der ersten Sekunde an“, sagte er anschließend im ZDF. Sie nahm den Antrag an und im Sommer 2019 sind die beiden dann gemeinsam in den Hafen der Ehe eingelaufen.

Antrag ohne Happy End

Moderatorin Monica Lierhaus (49, „Immer noch ich: Mein Weg zurück ins Leben“, 2017) hat an ihren Heiratsantrag jedoch keine guten Erinnerungen. Sie stellte ihrem langjährigen Lebensgefährten Rolf Hellgardt im Anschluss an ihre Dankesrede bei der Goldenen Kamera 2011 die Frage aller Fragen. „Ich wollte mich eigentlich nur bei Rolf bedanken, für alles, was er getan hat. Vielleicht war das aber der falsche Ort und der falsche Zeitpunkt“, sagte sie der ARD einmal in einem Interview. „Das würde ich so nicht noch einmal machen, denn er hatte keine Chance, Nein zu sagen.“

Er sagte zwar Ja, dennoch gaben die beiden im Mai 2015 nach 18 gemeinsamen Jahren ihre Trennung bekannt. „Ohne die Krankheit wäre ich nicht Single“, war Lierhaus sich im Oktober 2015 im Interview mit der Zeitschrift „Gala“ sicher. Nach einer Hirnoperation lag die Moderatorin 2009 im Koma, doch sie kämpfte sich ins Leben zurück und lernte wieder zu sprechen und zu gehen…

